Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 28/6: Việt Nam tranh chức vô địch

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 28/6, đội U18 nữ Việt Nam sẽ tranh chức vô địch giải U18 nữ Đông Nam Á 2026 với đội chủ nhà Thái Lan. Trận đấu này sẽ bắt đầu lúc 19h. Hiện tại ở Việt Nam không có đơn vị nào sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu này, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ cập nhật liên tục kết quả trận đấu.

Ảnh: TVA.

Giải bóng chuyền U18 nữ Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 23/6 đến 28/6. U18 nữ Việt Nam đã lần lượt vượt qua các đối thủ Kyrgyzstan, Philippines, Malaysia và Indonesia để tiến vào trận chung kết.

Trong khi đó, đội chủ nhà Thái Lan cũng lần lượt thắng Hong Kong (Trung Quốc), Australia, Indonesia và Philippines để tiến vào trận đấu cuối cùng.

Theo đánh giá, U18 nữ Thái Lan vẫn nhỉnh hơn U18 nữ Việt Nam nhưng cô trò HLV Ngọc Hoa cũng có những điểm mạnh riêng.

Với lực lượng gồm dàn sao trẻ đáng chú ý như Bùi Thị Ánh Thảo, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Nguyễn Khánh Linh, Lê Thùy Linh, Nguyễn Châm Anh, chuyền hai Nguyễn Huyền Trang và libero Quách Thị Hoài Ân, U18 nữ Việt Nam càng đánh càng tiến bộ và hứa hẹn sẽ tạo nên những khó khăn cho Thái Lan trong trận tranh chức vô địch tối nay.