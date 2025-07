Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/7: Ngày của những trận quyết định

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/7, các giải đấu trẻ trong nước sẽ bước vào các màn so tài then chốt. Ở giải bóng đá thiếu niên (U13 toàn quốc) diễn ra tại TP.HCM, trận chung kết sẽ diễn ra lúc 15h giữa 2 đội Nam Định và SLNA.

Nam Định trước cơ hội lần đầu tiên vô địch giải bóng đá thiếu niên toàn quốc. (Ảnh: VFF).

Đây là trận đấu mà SLNA thắng, đại diện xứ Nghệ sẽ tiếp tục chứng tỏ sự thống trị ở giải đấu trẻ của bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, Nam Định sẽ có lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch nếu giành chiến thắng.

Trong khi đó, vòng loại giải U15 quốc gia sẽ bước vào lượt thi đấu cuối cùng với các trận đấu ở cả 6 bảng. Sau các trận đấu này, BTC sẽ xác định được đầy đủ 12 đội giành vé vào VCK.

Ở bảng A diễn ra tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel, TTBĐ Đào Hà gặp Nam Định, Hà Nội FC đối đầu Thể Công Viettel I.

Bảng B có 2 trận Thể Công Viettel II đấu TT HL&TĐTDTT Hà Nội, Thanh Hóa chạm trán PVF. Bảng C diễn ra 2 trận Huế đấu Quảng Nam và Đà Nẵng gặp HAGL.

Bảng D có các màn so tài Lâm Đồng vs Quảng Ngãi và Bình Định đấu Đắk Lắk. Bảng E là các trận Cần Thơ đấu An Giang và Khánh Hòa đấu TP.HCM. Bảng F diễn ra 2 trận Phú Yên vs Bình Thuận và Tây Ninh thi đấu với Bình Phước.