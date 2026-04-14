Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 14/4, trận chung kết giải U15 Quốc gia 2026 sẽ diễn ra tại sân Thành Long (TP.HCM). Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 15h giữa Thể Công Viettel 1 và Hà Nội FC 1.

Đây được đánh giá là trận chung kết giữa hai đội bóng xứng đáng nhất, những đội không phải lúc nào cũng có chiến thắng ở vòng loại nhưng đã vượt khó thành công để có được thành quả ở những trận đấu then chốt.

Nếu giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay, U15 Hà Nội 1 sẽ có lần đầu tiên vô địch giải U15 Quốc gia trong lịch sử. Trong khi đó, U15 Thể Công Viettel 1 sẽ có danh hiệu vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2015.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 14/4, vòng 5 giải hạng Nhì Quốc gia sẽ diễn ra trên sân cỏ cả nước với 3 trận đấu ở bảng A và 3 trận đấu ở bảng B.

Ở bảng A, Trẻ Đà Nẵng đấu Trẻ Hà Nội FC (15h30), Huế vs Phù Đổng FC (15h30) trong khi lúc 17h30 sẽ diễn ra trận PVF gặp TTHL&TĐTDTT Hà Tĩnh. Tại bảng B, Lâm Đồng đấu Vĩnh Long (15h), Đắk Lắk vs Gia Định (15h30) và Tây Ninh gặp Quảng Ngãi (15h30).