Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/8: ĐT Việt Nam đấu Thái Lan

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/8, mọi ánh mắt của người hâm mộ sẽ đổ dồn về sân vận động Mỹ Đình, nơi diễn ra trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan. Màn đối đầu này diễn ra vào lúc 20h00 và được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan tái đấu ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Hoài Thương)

Sau chiến thắng 2-0 ngay trên sân Rajamangala ở lượt đi, ĐT Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế rất lớn. Chỉ cần một kết quả hòa, thậm chí thua với cách biệt tối thiểu, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn đủ điều kiện đăng quang.

Tuy nhiên, trận đấu tại Mỹ Đình được dự báo không hề dễ dàng khi Thái Lan buộc phải chơi tấn công mạo hiểm. Voi chiến không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dâng cao đội hình ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng sớm.

Ở chung kết lượt đi, Thái Lan tạo ra một số cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công do khả năng dứt điểm thiếu chính xác. Việc bỏ lỡ thời cơ khiến họ phải trả giá bằng hai bàn thua trong hiệp hai và rơi vào thế bất lợi lớn.

Bước vào trận lượt về, HLV Anthony Hudson nhiều khả năng sẽ điều chỉnh chiến thuật theo hướng tăng cường hỏa lực. Điều này đồng nghĩa với việc hàng thủ của Voi chiến có thể để lộ khoảng trống trước những pha phản công nhanh của Việt Nam.

Về phía đội chủ nhà, Việt Nam có quyền lựa chọn lối chơi an toàn và thực dụng hơn. Sơ đồ linh hoạt cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh hứa hẹn sẽ là chìa khóa để hóa giải sức ép và khai thác sai lầm của đối phương.

Với lợi thế sẵn có cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, cơ hội vô địch đang ở rất gần với ĐT Việt Nam. Nếu duy trì được sự tập trung và bản lĩnh, Những chiến binh sao vàng hoàn toàn có thể khép lại hành trình bằng một cái kết trọn vẹn.

Dự đoán kết quả trận Việt Nam vs Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 Việt Nam vô địch 98% (1178 bình chọn) Thái Lan vô địch 2% (30 bình chọn) Tổng bình chọn: 1208

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