Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 3/4, các trận đấu ở vòng 13 giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 sẽ sôi động trở lại sau quãng nghỉ dịp FIFA Days tháng 3/2026.

CLB Phú Thọ sẽ có màn chạm trán Quy Nhơn United ở vòng 13 giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026. (Ảnh: VPF)

Ở khung giờ 16h00, Đồng Tháp sẽ tiếp đón TN TP.HCM trên sân nhà với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Cùng giờ, Quảng Ninh hành quân đến sân Bà Rịa để chạm trán ĐH Văn Hiến trong trận đấu được dự báo không dễ dàng.

Đến 18h00, tâm điểm sẽ chuyển về sân Việt Trì khi Phú Thọ đối đầu Quy Nhơn United. Đây là cơ hội để đội Phú Thọ tận dụng lợi thế sân nhà nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Bên cạnh đó, vòng chung kết giải U15 Quốc gia 2026 cũng tiếp tục diễn ra với loạt trận hấp dẫn. Các đội trẻ đang bước vào lượt trận thứ hai, nơi tính cạnh tranh đang dần trở nên rõ ràng hơn.

Cụ thể, lúc 13h30 sẽ diễn ra hai cặp đấu giữa Quảng Nam gặp PVF và Thể Công Viettel I chạm trán Cần Thơ. Sau đó vào 15h30, TP.HCM đối đầu Đà Nẵng, trong khi Đắk Lắk sẽ so tài với Hà Nội I.

