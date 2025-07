Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/7: Chờ dàn sao trẻ V-League

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/7, vòng loại U21 Quốc gia 2025 sẽ diễn ra ở tất cả các bảng A,B,C,D,E với 10 trận đấu sôi động.

Ảnh: VPF

Ở bảng A, Thể Công Viettel gặp Hoài Đức và Hà Nội FC đấu PVF-CAND lúc 15h. Bảng B có 2 trận SLNA gặp Thanh Hóa và CLB CAHN đấu Đào Ha lúc 15h30. Tại bảng C, Quảng Nam gặp Huế và HAGL I đấu Đà Nẵng cùng lúc 15h. Cũng vào lúc 15h là 2 trận bảng D: An Giang vs Đồng Tháp và Vĩnh Long vs TP.HCM. Bảng E diễn ra ở 2 khung giờ 13h30 và 15h30. 13h30 là trận HAGL II gặp Đồng Nai và Đắk Lắk đấu Tây Ninh lúc 15h30.

Trong số các đội bóng kể trên, nhiều CLB sở hữu những gương mặt trong độ tuổi U21 đã từng thi đấu V-League. Những cầu thủ vừa bị loại ở U23 Việt Nam như Lê Văn Thuận (Thanh Hóa), Đinh Quang Kiệt (HAGL), Nguyễn Đăng Dương (Thể Công Viettel), Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Quang Vinh, Đinh Xuân Tiến (SLNA), Nguyễn Lê Phát (PVF) được kỳ vọng sẽ ra sân.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/7, 4 trận tứ kết của giải bóng đá thiếu niên toàn quốc (U13) cũng sẽ được tổ chức ở cụm sân Bình Dương (TP.HCM).