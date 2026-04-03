Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết FA Cup 2025/2026: Man City chạm trán Liverpool

Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết FA Cup 2025/2026, các trận đấu sẽ diễn ra vào cuối tuần này trong các ngày 4/4 và 5/4 theo giờ Việt Nam.

Man City đấu Liverpool ở tứ kết FA Cup.

Trận cầu tâm điểm sẽ là màn so tài giữa Man City và Liverpool trên sân Etihad vào lúc 18h45 ngày 4/4. Đây là cuộc so tài của hai đội bóng lớn, luôn khát khao danh hiệu trong mỗi mùa giải. Với Man City, nếu giành chiến thắng và tiến gần hơn đến trận chung kết, họ sẽ có thêm cơ hội để đoạt cú đúp danh hiệu trong mùa này sau khi đã đăng quang ở Cúp Liên Đoàn Anh.

Trong khi đó, The Kop cũng mong muốn có thể tiến xa ở FA Cup để tiếp tục hy vọng giành hai danh hiệu trong mùa 2025/2026 sau khi đã có mặt ở tứ kết Cúp C1 châu Âu.

Liverpool của HLV Arne Slot đang bước vào trận đấu với bài toán nhân sự nan giải. Đội bóng này vừa nhận tin dữ khi hậu vệ Jeremie Frimpong dính chấn thương trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Cùng với sự vắng mặt của Alisson Becker và những nghi ngại về thể lực của Mohamed Salah, đội khách rõ ràng đang ở thế yếu.

Về phía Man City, sự ổn định của những nhân tố trẻ như Nico O'Reilly cùng hệ thống vận hành trơn tru giúp họ kiểm soát hoàn toàn thế trận. Thống kê đối đầu gần đây cũng nghiêng hẳn về phía đội chủ sân Etihad khi họ đã đánh bại Liverpool trong cả hai lượt trận tại Ngoại hạng Anh năm nay.

Vào lúc 23h15 ngày 4/4, Chelsea sẽ tiếp đón Port Vale trên sân nhà. Trong bối cảnh FA Cup là danh hiệu duy nhất The Blues còn có thể đạt được mùa này, thầy trò HLV Rosenior chắc chắn sẽ đặt quyết tâm rất lớn trong trận đấu tới. Trong khi đó, Port Vale, với tâm thế của đội bóng yếu hơn lại có lý do để chơi với tinh thần không còn gì để mất. Xét về tổng thể, Chelsea nhiều khả năng sẽ là đội nắm quyền kiểm soát trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhờ sự chênh lệch về đẳng cấp và sẽ không ngạc nhiên nếu đội chủ nhà thắng trận.

Ở khung 2h rạng sáng 5/4 sẽ là trận Southampton vs Arsenal. Trước trận đấu này, HLV Mikel Arteta đang phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi có tới 10 cầu thủ thuộc diện chấn thương hoặc bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Lịch thi đấu chi tiết tứ kết FA Cup 2025/2026.

Đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua thực sự là “cơn ác mộng” với đội chủ sân Emirates. Nhiều trụ cột buộc phải trở lại CLB sớm để kiểm tra y tế, khiến kế hoạch chuẩn bị của Arsenal bị ảnh hưởng đáng kể. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, việc thiếu hụt lực lượng có thể khiến Pháo thủ gặp khó trong cuộc đua ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.

Trận đấu muộn nhất của vòng tứ kết FA Cup sẽ diễn ra giữa West Ham và Leeds lúc 22h30 ngày 5/4. Đây là trận đấu rất khó đoán khi đôi bên đều đang trong cuộc đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh và có thể sẽ không dồn sức cho FA Cup.