Lịch thi đấu và trực tiếp U23 Đông Nam Á 2025 hôm nay 16/7

Lịch thi đấu và trực tiếp U23 Đông Nam Á hôm nay 16/7, bảng B và bảng C sẽ bước vào những trận đấu đầu tiên. Do 2 bảng đấu này chỉ gồm 3 đội nên mỗi lượt sẽ có 1 đội được nghỉ. Tại lượt trận đầu tiên, đội nghỉ ở bảng B là U23 Việt Nam trong khi U23 Thái Lan được nghỉ ở bảng C.

Trận đấu tại bảng B diễn ra hôm nay là màn đối đầu U23 Campuchia và U23 Lào. Đội nào thắng sẽ có cơ hội cạnh tranh vào bán kết với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất khi U23 Việt Nam được đánh giá vượt trội.

Xét về thực lực, U23 Campuchia được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút nhưng U23 Lào với nhiều tuyển thủ quốc gia cũng đã sẵn sàng tạo nên những kết quả khó lường. Màn so tài này diễn ra trên sân Patriot lúc 17h.

Trong khi đó vào lúc 20h là trận U23 Myanmar đấu U23 Timor Leste cũng trên sân Patriot. U23 Myanmar là đội được xem như mạnh hơn và sẽ không bất ngờ nếu đội bóng này có chiến thắng. Thậm chí, U23 Myanmar cần thắng lợi đậm để duy trì cơ hội tiến vào bán kết.