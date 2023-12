Lịch thi đấu vòng 5 V-League 2023/2024: CLB Nam Định đại chiến CLB CAHN

Theo lịch thi đấu vòng 5 V-League 2023/2024, CLB Nam Định vs CLB CAHN sẽ so tài trên sân Thiên Trường vào lúc 18h ngày 9/12. Hiện tại, CLB Nam Định đang dẫn đầu với 12 điểm, hơn CLB CAHN 5 điểm.

Lịch thi đấu vòng 5 V-League 2023/2024.

Nếu đánh bại nhà đương kim vô địch ở vòng đấu thứ 5, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt không những củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng mà còn nới rộng khoảng cách với đội bóng ngành công an lên thành 8 điểm.

Ngoài trận đấu giữa CLB Nam Định vs CLB CAHN, lịch thi đấu vòng 5 V-League 2023/2024 còn có những trận đấu đáng chú ý khác như: HAGL vs Thể Công Viettel, Bình Định vs Thanh Hóa, TPHCM vs Hải Phòng, Quảng Nam vs Hà Tĩnh, Khánh Hòa vs Bình Dương và Hà Nội FC vs SLNA.