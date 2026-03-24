Lộ thời điểm HLV Zidane dẫn dắt ĐT Pháp thay Deschamps

Theo thông tin từ ESPN, chiến lược gia 53 tuổi đã đạt thỏa thuận miệng với Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) để thay thế Didier Deschamps - người đã dẫn dắt “Les Bleus” từ năm 2012.

HLV Zidane từng có hai giai đoạn dẫn dắt Real Madrid (2016-2018 và 2019-2021). Ông giúp Real Madrid vô địch Cúp C1 châu Âu 3 mùa liên tiếp, kỷ lục ở sân chơi này. Sau khi nghỉ việc ở Real Madrid, Zidane được xem là ứng viên hàng đầu cho “ghế nóng” tại đội tuyển Pháp.

Khi còn thi đấu đỉnh cao, Zidane giành Quả bóng Vàng năm 1998 và ba lần được FIFA vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (1998, 2000, 2003). Ông góp công lớn giúp tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 và giành ngôi á quân tại World Cup 2006.

Tuy nhiên, Zidane cũng để lại dấu ấn đáng nhớ ở trận chung kết năm 2006 khi nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với trung vệ Marco Materazzi của Italia.