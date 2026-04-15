Lý do tay vợt Viktor Axelsen tuyên bố giải nghệ ở tuổi 32

Thứ Tư, 15:09, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tay vợt cầu lông người Đan Mạch, Viktor Axelsen chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 32. Anh đã từng giành HCV tại Olympic Tokyo 2021 và Olympic Paris 2024.

Trong thông báo mới nhất, tay vợt cầu lông Viktor Axelsen chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 32. Viktor Axelsen đã giành HCV tại Olympic Tokyo 2021 và Olympic Paris 2024. Vận động viên này đã trải qua ca phẫu thuật lưng vào tháng 4 năm ngoái, nhưng không thể vượt qua những hạn chế về thể chất.

Viktor Axelsen chia sẻ: “Việc chấp nhận thực tế này là vô cùng khó khăn. Nhưng tôi đã đến thời điểm mà cơ thể không còn cho phép tôi tiếp tục. Tôi không thể thi đấu hay tập luyện ở mức độ cần thiết. Những cơn đau khiến tôi không thể duy trì phong độ và đó là lý do tôi buộc phải đưa ra quyết định vô cùng khó khăn này”.

ly do tay vot viktor axelsen tuyen bo giai nghe o tuoi 32 hinh anh 1
Viktor Axelsen tuyên bố giải nghệ ở tuổi 32 (Ảnh: Reuters).

Tay vợt người Đan Mạch cũng cho biết các chấn thương tái phát cùng nguy cơ phải phẫu thuật thêm là nguyên nhân chính khiến anh quyết định giải nghệ, theo khuyến nghị từ đội ngũ y tế.

Viktor Axelsen chia sẻ thêm: “Quyết định này được đưa ra sau khi tham vấn bác sĩ phẫu thuật đã mổ cho tôi năm ngoái, cũng như các bác sĩ đã theo dõi tôi trong suốt thời gian qua. Họ cho rằng với tình trạng đau hiện tại, tôi có thể sẽ phải tiếp tục phẫu thuật. Nếu ca mổ không thành công, thậm chí có thể cần đến những can thiệp nghiêm trọng hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể thi đấu ở đẳng cấp cao. Đơn giản là cơ thể tôi đã phát tín hiệu phải dừng lại và tôi buộc phải tuân theo lời khuyên của các bác sĩ”.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

VOV.VN - Tay vợt cầu lông Thái Lan - Kunlavut Vitidsarn đã không thể gây bất ngờ ở chung kết đơn nam Olympic Paris khi để thua Viktor Axelsen 0-2.

VOV.VN - Tay vợt Kunlavut Vitidsarn người Thái Lan làm nên lịch sử khi lọt vào trận chung kết cầu lông đơn nam Olympic 2024 gặp Viktor Axelsen.

VOV.VN - Theo bảng xếp hạng Cầu lông Thế giới mới nhất, tay vợt người Đan Mạch - Viktor Axelsen người vừa giành HCV Olympic Tokyo 2020 nhưng chỉ xếp số 2, đứng sau Kento Momota của Nhật Bản.

