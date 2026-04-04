Lý Hoàng Nam chạm trán Trương Vinh Hiển ở chung kết PPA Hanoi Cup 2026

Trương Vinh Hiển thi đấu ấn tượng và thắng set một 11-7 nhưng để thua set hai 4-11. Bước vào set ba quyết định, anh dẫn 8-3 rồi 9-6 trước khi bỏ lỡ tám matchpoint liên tiếp. Giữa lúc căng thẳng, Hiển sử dụng quyền “medical time out” - động thái khiến Staksrud phàn nàn nhưng hợp lệ theo luật.

Sau khi trở lại, Vinh Hiển tung cú đánh dọc dây, bóng chạm vạch nhưng Staksrud hô “out”. Vinh Hiển lập tức dùng quyền “challenger” trọng tài xác nhận “in”, cả nhà thi đấu nổ tung. Vinh Hiển thắng set ba 11-6, kết thúc trận đấu 2-1.

Ở bán kết còn lại, Lý Hoàng Nam thắng áp đảo Dylan Frazier 2-0 (11-5, 11-6) chỉ sau 30 phút. Trận chung kết ngày 5/4 là màn tái đấu giữa hai tay vợt Việt Nam - Hoàng Nam từng thua ngược Hiển 1-2 ở bán kết PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025 trong một tình huống tranh cãi.

PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026 là lần thứ ba PPA Tour Asia tổ chức tại Việt Nam, quy tụ nhiều tay vợt PPA Pro nhất từ trước đến nay tại châu Á. Tổng giải thưởng khoảng 300.000 USD.

