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MMA Việt Nam bước vào hành trình ASIAD 2026, 500 triệu đồng chờ võ sĩ đoạt HCV

Chủ Nhật, 06:30, 20/09/2026
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VOV.VN - Hôm nay (20/9), các võ sĩ MMA Việt Nam bước vào hành trình thi đấu tại ASIAD 2026. Để động viên cho các VĐV thi đấu tại Á vận hội lần thứ 20, Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) đã treo thưởng 500 triệu đồng cho 1 tấm HCV.

Hôm nay (20/9), các VĐV Việt Nam sẽ đồng loạt thi đấu ở rất nhiều bộ môn tại ASIAD 2026, một trong số đó sẽ là MMA.

mma viet nam buoc vao hanh trinh asiad 2026, 500 trieu dong cho vo si doat hcv hinh anh 1
Đoàn MMA Việt Nam tham dự ASIAD 2026. (Ảnh: VMMAF). 

Để chuẩn bị cho Á vận hội lần thứ 20, MMA Việt Nam tham gia với 6 thành viên bao gồm: 1 lãnh đội, 3 huấn luyện viên, 2 vận động viên tham gia hai nội dung, vận động viên Quàng Văn Minh (77kg nam MMA truyền thống) và Lò Thị Phung (54kg nữ MMA hiện đại).

Bộ môn MMA của ASIAD 20 tổ chức thi đấu từ ngày 20 đến 22/9 tại Nagoya City INae Sports Center. Trước ngày đội tuyển lên đường sang Nhật Bản, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam đã công bố mức thưởng thành tích tại ASIAD 2026: HCV - 500 triệu VNĐ, HCB - 200 triệu VNĐ và HCĐ - 100 triệu VNĐ.

Lịch trình thi đấu của môn MMA tại ASIAD năm nay rất dày đặc khi các VĐV tiến sâu sẽ phải thi đấu liên tục 2-3 trận trong ngày hôm nay 20/9 trước khi tranh tài ở bán kết và chung kết trong các ngày 21 và 22/9.

Theo kết quả bốc thăm, Lò Thị Phung sẽ gặp đối thủ Aigerim Torekhanova (Kazakhstan) trong trận ra quân. Trong khi đó, Quàng Văn Minh sẽ tranh tài với võ sĩ Mukhammad Nabiev, VĐV người Bahrain gốc Kyrgyzstan.

Nếu giành chiến thắng, Lò Thị Phung cùng Quàng Văn Minh sẽ tiến vào tứ kết, nơi các đối thủ là hạt giống số 1 đang chờ sẵn.

Trần Tiến/VOV.VN
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