Neuer và Bayern tạm hoãn đàm phán gia hạn hợp đồng

Chủ Nhật, 08:30, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer và Bayern Munich đã thống nhất tạm hoãn các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng, trong bối cảnh chấn thương rách sợi cơ tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng ra sân của cầu thủ 40 tuổi này.

Theo truyền thông Đức, Neuer chủ động đề nghị ban lãnh đạo câu lạc bộ lùi thời điểm thương thảo để có thêm thời gian đánh giá thể trạng sau chấn thương. Bayern Munich đã chấp thuận đề xuất này và dự kiến chưa đưa ra quyết định cuối cùng trước trận lượt về tứ kết Champions League gặp Real Madrid vào giữa tháng 4.

Giám đốc thể thao Christoph Freund khẳng định, câu lạc bộ không gây áp lực về thời hạn, đồng thời nhấn mạnh quyết định phụ thuộc vào thể trạng thực tế và cảm nhận của thủ môn người Đức khi trở lại thi đấu trong giai đoạn cuối mùa.

neuer va bayern tam hoan dam phan gia han hop dong hinh anh 1
Manuel Neuer dính chấn thương nên tạm hoãn đàm phán gia hạn hợp đồng với Bayern (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, HLV Vincent Kompany vẫn đặt niềm tin lớn vào học trò. Ông đánh giá cao ý chí và bản lĩnh của Neuer, đặc biệt sau khi thủ thành này từng vượt qua nhiều chấn thương nặng để duy trì phong độ cao.

Hiện tại, Neuer tập trung toàn lực cho quá trình hồi phục với mục tiêu chứng minh bản thân vẫn đủ năng lực thi đấu đỉnh cao trước khi đưa ra quyết định tiếp tục gắn bó hay giải nghệ.

Trong mùa giải 2025/2026, Neuer đã ra sân 29 trận trên mọi đấu trường và giữ sạch lưới 10 trận. Dù liên tiếp gặp vấn đề thể lực, thủ môn người Đức vẫn là nhân tố quan trọng trong đội hình Bayern Munich.

PV/VOV.VN
