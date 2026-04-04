Nguyễn Thùy Linh có thể chạm trán tay vợt số một thế giới ở giải cầu lông châu Á

Từ ngày 7/4 đến 12/4 tới, giải cầu lông vô địch châu Á 2026 sẽ diễn ra ở thành phố Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Cầu lông Việt Nam sẽ tham dự giải với 8 VĐV là Nguyễn Hải Đăng, Trần Đình Mạnh, Nguyễn Đình Hoàng, Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh, Phạm Văn Trường, Bùi Bích Phương và Nguyễn Thùy Linh.

Trong đó, Nguyễn Thùy Linh là tay vợt số một Việt Nam ở nội dung đơn nữ và cũng là VĐV duy nhất được vào thẳng vòng đấu chính. Theo kết quả bốc thăm đã công bố, Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở vòng 1 là tay vợt Đài Bắc Trung Hoa - Huang Yu Hsun (hạng 30 thế giới).

Nếu vượt qua được VĐV đến từ Đài Bắc Trung Hoa, Thùy Linh nhiều khả năng sẽ chạm trán tay vợt số một thế giới - An Se Young tại vòng 2. Đây sẽ là đối thủ quá tầm với Thùy Linh khi trong ba lần chạm trán trước đây với tay vợt Hàn Quốc, VĐV Việt Nam đều thất bại mà chưa thắng được set nào. Ở lần gần nhất chạm trán An Se Young tại Malaysian Open 2025, Thùy Linh để thua với các tỷ số 15-21 và 15-21.

Trong năm 2026, Thùy Linh đang có phong độ chưa thật tốt. Kể từ đầu năm, tay vợt sinh năm 1997 đã tham dự 5 giải nhưng chưa giải đấu nào vượt quá được vòng tứ kết.

An Se Young dù đang thống trị cầu lông đơn nữ thế giới nhưng chưa từng đăng quang ở giải cầu lông vô địch châu Á. Do đó nếu phải đối đầu An Se Young tại giải đấu sắp tới, cơ hội để chiến thắng của Thùy Linh là rất nhỏ.

Năm ngoái, Thùy Linh cũng tham dự giải cầu lông vô địch châu Á 2025 và bị loại ngay vòng 1 khi để thua Akane Yamaguchi của Nhật Bản trong hai set đấu.

