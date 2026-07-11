Sinner đánh bại Djokovic, hẹn Zverev ở chung kết Wimbledon 2026

Trận bán kết đơn nam Wimbledon 2026 giữa Sinner và Djokovic được kỳ vọng sẽ hấp dẫn hơn màn so tài giữa chính 2 tay vợt này mùa giải trước khi Nole đang chơi tốt còn Sinner lúc này không mạnh mẽ bằng 1 năm về trước.

Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, thực tế những gì diễn ra trên sân vẫn cho thấy Sinner nhỉnh hơn khá nhiều ở thời điểm mà Djokovic luôn gặp khó khi phải đánh những trận đấu kéo dài.

Hai bên khởi đầu ngang ngửa ở set 1 nhưng chỉ một game bước ngoặt thứ 9 với những cú trái tay uy lực đã giúp Sinner giải quyết vấn đề để có break và giành thắng lợi 6-4 trong set đầu tiên.

Kịch bản set 2 cũng không quá khác biệt, Sinner đoạt break sớm hơn khi bẻ game thành công ở ván 7 và tiếp tục thắng set này với tỷ số 6-4.

Những nỗ lực của Djokovic trong set 3 cũng không đủ để giúp anh cứu vãn tình thế khi Sinner giữ game giao bóng quá tốt. Tay vợt người Italia giành thêm 1 break nữa để thắng 6-4 và hoàn tất thắng lợi chung cuộc 3-0.

Sinner sẽ hẹn Zverev ở chung kết sau khi tay vợt người Đức đánh bại đối thủ người Anh - Fery ở trận bán kết 1 cũng với tỷ số nhẹ nhàng 3-0.