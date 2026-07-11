Sinner đánh bại Djokovic, hẹn Zverev ở chung kết Wimbledon 2026
VOV.VN - Sinner đánh bại Djokovic dễ dàng chỉ sau 3 set và sẽ đối đầu Zverev ở trận chung kết đơn nam giải quần vợt Wimbledon 2026.
Trận bán kết đơn nam Wimbledon 2026 giữa Sinner và Djokovic được kỳ vọng sẽ hấp dẫn hơn màn so tài giữa chính 2 tay vợt này mùa giải trước khi Nole đang chơi tốt còn Sinner lúc này không mạnh mẽ bằng 1 năm về trước.
Tuy nhiên, thực tế những gì diễn ra trên sân vẫn cho thấy Sinner nhỉnh hơn khá nhiều ở thời điểm mà Djokovic luôn gặp khó khi phải đánh những trận đấu kéo dài.
Hai bên khởi đầu ngang ngửa ở set 1 nhưng chỉ một game bước ngoặt thứ 9 với những cú trái tay uy lực đã giúp Sinner giải quyết vấn đề để có break và giành thắng lợi 6-4 trong set đầu tiên.
Kịch bản set 2 cũng không quá khác biệt, Sinner đoạt break sớm hơn khi bẻ game thành công ở ván 7 và tiếp tục thắng set này với tỷ số 6-4.
Những nỗ lực của Djokovic trong set 3 cũng không đủ để giúp anh cứu vãn tình thế khi Sinner giữ game giao bóng quá tốt. Tay vợt người Italia giành thêm 1 break nữa để thắng 6-4 và hoàn tất thắng lợi chung cuộc 3-0.
Sinner sẽ hẹn Zverev ở chung kết sau khi tay vợt người Đức đánh bại đối thủ người Anh - Fery ở trận bán kết 1 cũng với tỷ số nhẹ nhàng 3-0.