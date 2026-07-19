Tây Ban Nha sở hữu “thần tài” ở chung kết World Cup 2026

Mikel Oyarzabal đang nổi lên như niềm hy vọng lớn của Tây Ban Nha trước trận chung kết World Cup 2026 gặp Argentina. Tiền đạo 29 tuổi duy trì phong độ ổn định với 5 bàn thắng tại giải, góp phần đưa La Roja tiến sát ngôi vương.

Tiền đạo Mikel Oyarzabal được người hâm mộ Tây Ban Nha kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng ở chung kết World Cup 2026 trước Argentina. (Ảnh: Reuters)

Điểm đặc biệt của Oyarzabal là cái duyên ghi bàn ở các trận chung kết trong suốt sự nghiệp. Từ cấp CLB đến đội tuyển, Oyarzabal gần như luôn để lại dấu ấn.

Ở cấp độ CLB, chân sút 29 tuổi từng ghi bàn trong hai trận chung kết Cúp Nhà vua cùng Real Sociedad và đều giúp đội bóng lên ngôi vô địch. Trên đấu trường quốc tế, anh cũng là người hùng khi lập công quyết định giúp Tây Ban Nha đánh bại Anh ở chung kết EURO 2024.

Không chỉ vậy, Oyarzabal còn ghi bàn trong trận tranh HCV Olympic 2020, dù Tây Ban Nha sau đó thất bại trước Brazil. Dẫu vậy, việc liên tục tỏa sáng ở những trận cầu lớn cho thấy Oyarzabal là mẫu cầu thủ đặc biệt khi biết cách xuất hiện tỏa sáng đúng lúc.

Tại World Cup 2026, Oyarzabal đã có 5 bàn, cân bằng kỷ lục ghi bàn của các huyền thoại Tây Ban Nha như David Villa hay Emilio Butragueno. Nếu tiếp tục lập công ở chung kết, Oyarzabal hoàn toàn có thể đi vào lịch sử bóng đá xứ bò tót.

Trong hệ thống chiến thuật được vận hành không phụ thuộc vào cá nhân của HLV De La Fuente, Oyarzabal lại càng trở nên nguy hiểm nhờ khả năng chọn vị trí và tận dụng cơ hội. Trước một Argentina giàu kinh nghiệm, “thần tài” của Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo khác biệt ở thời khắc quyết định.

Dự đoán kết quả trận Tây Ban Nha vs Argentina chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vô địch 61% (82 bình chọn) Argentina vô địch 39% (52 bình chọn) Tổng bình chọn: 134

Nhận định trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha vs Argentina