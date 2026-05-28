  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tay vợt số một thế giới kiệt sức, thua sốc ở Roland Garros 2026

Thứ Năm, 21:06, 28/05/2026
VOV.VN - Tay vợt số một thế giới Jannik Sinner kiệt sức khi thi đấu vào giữa trưa (giờ địa phương) và thất bại trước Juan Manuel Cerundolo ở vòng 2 đơn nam Roland Garros 2026 theo kịch bản khó tin.

Trong bối cảnh Carlos Alcaraz vắng mặt vì chấn thương, Jannik Sinner được đánh giá là ứng viên hàng đầu ở nội dung đơn nam của Roland Garros 2026 sau khi đã liên tiếp vô địch các giải đấu lớn nhỏ trong năm. 

Ảnh: AP. 

Thực tế, Sinner cũng khởi đầu rất tốt tại giải Grand Slam ở Pháp khi dễ dàng thắng Clément Tabur ở vòng 1 với tỷ số 3-0. Bước vào vòng 2, tay vợt người Italia cũng thi đấu rất tốc độ khi vượt lên dẫn 2-0 (6-3, 6-2) sau 2 set đầu tiên. 

Đến set thứ 3, Sinner vẫn tiếp tục áp đảo và dẫn trước đối thủ đến 5-1. Tuy nhiên, sự bất ổn lúc này mới đến với tay vợt 24 tuổi. Sinner dường như bị sốc nhiệt sau hơn 2 tiếng thi đấu vào giữa trưa (giờ địa phương) dưới cái nóng hơn 33°C. Tay vợt Italia không thể kiểm soát được tình thế trên sân và thua liền 6 game trong set 3 trước khi thất thủ luôn set 4 với tỷ số 1-6. 

Sang set 5, khi thể lực đã cạn kiệt, Sinner dù rất cố gắng nhưng không thể có được những pha xử lý như ý trước đối thủ rất hưng phấn và quyết tâm. Juan Manuel Cerundolo duy trì ưu thế về sức khỏe để dẫn trước đến 4-0 trước khi thắng 6-1 ở set quyết định. 

Sau 3 giờ 36 phút thi đấu, Jannik Sinner thua Juan Manuel Cerundolo theo kịch bản ít ai ngờ tới, qua đó dừng bước ở vòng 2 Roland Garros 2026. Kết quả này không chỉ khiến Sinner mất đi mạch thắng liên tiếp mà còn khiến anh chưa thể đăng quang ở Roland Garros, danh hiệu Grand Slam duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp của tay vợt người Italia. 

PV/VOV.VN
Tag: VOV Roland Garros Sinner
Khởi tranh giải quần vợt Australian Open 2026
VOV.VN - Giải quần vợt Australian Open 2026 chính thức khởi tranh hôm nay 18/1 tại Melbourne (Australia).

Khởi tranh giải quần vợt US Open 2025: Djokovic và Alcaraz thua ngay trận đầu
VOV.VN - Giải quần vợt US Open 2025 khởi tranh, Djokovic và Alcaraz thua ngay trận đầu khi tham gia thi đấu nội dung đôi nam nữ.

Giải quần vợt vô địch đồng đội trẻ quốc gia 2025 khởi tranh tại Đắk Lắk
VOV.VN - Giải quần vợt vô địch đồng đội trẻ quốc gia 2025 chính thức khởi tranh sáng nay (30/7) tại Trung tâm Thể dục Thể thao Hoài Ân, phường Tân lập, tỉnh Đắk Lắk. Giải do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Khởi tranh giải quần vợt Wimbledon 2025
VOV.VN - Hôm nay 30/6, giải quần vợt Wimbledon 2025 sẽ chính thức khởi tranh với những trận đấu đầu tiên.

Khởi tranh giải quần vợt Roland Garros 2025
VOV.VN - Giải Roland Garros 2025 - Grand Slam thứ 2 trong năm của làng quần vợt thế giới sẽ chính thức khai mạc vào chiều nay 25/5.

