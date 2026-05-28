Tay vợt số một thế giới kiệt sức, thua sốc ở Roland Garros 2026

Trong bối cảnh Carlos Alcaraz vắng mặt vì chấn thương, Jannik Sinner được đánh giá là ứng viên hàng đầu ở nội dung đơn nam của Roland Garros 2026 sau khi đã liên tiếp vô địch các giải đấu lớn nhỏ trong năm.

Thực tế, Sinner cũng khởi đầu rất tốt tại giải Grand Slam ở Pháp khi dễ dàng thắng Clément Tabur ở vòng 1 với tỷ số 3-0. Bước vào vòng 2, tay vợt người Italia cũng thi đấu rất tốc độ khi vượt lên dẫn 2-0 (6-3, 6-2) sau 2 set đầu tiên.

Đến set thứ 3, Sinner vẫn tiếp tục áp đảo và dẫn trước đối thủ đến 5-1. Tuy nhiên, sự bất ổn lúc này mới đến với tay vợt 24 tuổi. Sinner dường như bị sốc nhiệt sau hơn 2 tiếng thi đấu vào giữa trưa (giờ địa phương) dưới cái nóng hơn 33°C. Tay vợt Italia không thể kiểm soát được tình thế trên sân và thua liền 6 game trong set 3 trước khi thất thủ luôn set 4 với tỷ số 1-6.

Sang set 5, khi thể lực đã cạn kiệt, Sinner dù rất cố gắng nhưng không thể có được những pha xử lý như ý trước đối thủ rất hưng phấn và quyết tâm. Juan Manuel Cerundolo duy trì ưu thế về sức khỏe để dẫn trước đến 4-0 trước khi thắng 6-1 ở set quyết định.

Sau 3 giờ 36 phút thi đấu, Jannik Sinner thua Juan Manuel Cerundolo theo kịch bản ít ai ngờ tới, qua đó dừng bước ở vòng 2 Roland Garros 2026. Kết quả này không chỉ khiến Sinner mất đi mạch thắng liên tiếp mà còn khiến anh chưa thể đăng quang ở Roland Garros, danh hiệu Grand Slam duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp của tay vợt người Italia.