中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Team Flash đón tin vui trước thềm giai đoạn 2 Đấu trường Danh vọng mùa Xuân 2026

Thứ Sáu, 13:30, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Team Flash đón tin vui trước thềm giai đoạn 2 Đấu trường Danh vọng mùa Xuân 2026 khi ĐKVĐ Đấu trường Danh vọng (AOG) môn Liên quân Mobile và FPT Play và tiếp tục hợp tác chiến lược sau nhiều thành tích ấn tượng và tầm ảnh hưởng sâu rộng mà hai đơn vị đã cùng nhau gây dựng trong thời gian vừa qua.

Sự kiện ký kết diễn ra vào ngày 20/3 không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác bền vững giữa hai bên, mà còn là bước đi cụ thể trong chiến lược dài hạn của FPT Play nhằm xây dựng hệ sinh thái eSports toàn diện tại Việt Nam.

Buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa FPT Play và Team Flash diễn ra đầy long trọng

Trong bối cảnh hành vi người dùng ngày càng thay đổi, Tập đoàn FPT xác định chiến lược “trẻ hóa” khách hàng là trọng tâm, hướng đến các thế hệ khán giả mới như Gen Z và Alpha. Đây là nhóm người dùng ưu tiên trải nghiệm tương tác, tốc độ cao và nội dung mang tính cá nhân hóa. Trong chiến lược này, eSports được định vị là một trụ cột nội dung quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng hệ sinh thái giải trí số.

Để hiện thực hóa định hướng đó, FPT Play triển khai chiến lược eSports dựa trên ba trụ cột chính: sở hữu bản quyền và mang các giải đấu quốc tế đến gần hơn với khán giả Việt Nam;  đầu tư vào hạ tầng công nghệ chuyên biệt phục vụ eSports; và chú trọng vào việc phát triển tài năng thể thao điện tử. 

Ông Phạm Thanh Tuấn đại diện FPT Play cùng Ông Trần Trung Hiếu đại diện Team Flash kí hợp đồng hợp tác chiến lược

Trong chiến lược phát triển eSports của FPT Play nói riêng và Tập đoàn FPT nói chung, việc đồng hành cùng Team Flash là một định hướng đầu tư dài hạn nhằm chuyên nghiệp hóa đội tuyển và tuyển thủ eSports tại Việt Nam.

Team Flash, với vị thế là một trong những đội tuyển hàng đầu, đại diện cho mô hình tổ chức eSports chuyên nghiệp, nơi các tuyển thủ được đào tạo toàn diện từ kỹ năng thi đấu đến hình ảnh cá nhân và tư duy nghề nghiệp. Sự đồng hành của FPT Play mang đến nguồn lực về công nghệ, truyền thông và tài chính, góp phần nâng cao tiêu chuẩn vận hành của đội tuyển theo hướng tiệm cận quốc tế.

Bước sang năm thứ 3, hợp tác giữa hai bên tiếp tục được mở rộng, không chỉ dừng ở cấp độ đội tuyển mà hướng đến việc hoàn thiện hệ sinh thái eSports với sự tham gia của cộng đồng và các nhà sáng tạo nội dung.

Cột mốc quan trọng đánh dấu sự hợp tác toàn diện và sâu rộng giữa 2 đơn vị

Một trong những điểm nhấn là việc xây dựng cộng đồng eSports trên nền tảng FanGTV – nơi kết nối người hâm mộ eSports nói chung và cộng đồng Team Flash nói riêng. Đây không chỉ là nền tảng theo dõi các trận đấu mà còn là không gian tương tác, chia sẻ và gắn kết giữa người hâm mộ với đội tuyển.

Bên cạnh đó, hai bên cũng thúc đẩy phát triển tài năng livestream thông qua các giải đấu grassroots được tổ chức trên FanGTV. Những sân chơi này mở ra cơ hội cho các streamer trẻ và cộng đồng yêu thích eSports tham gia vào hệ sinh thái nội dung, từ đó hình thành nguồn nhân lực mới không chỉ giới hạn ở tuyển thủ chuyên nghiệp mà còn mở rộng sang lĩnh vực sáng tạo nội dung.

Thông qua các hoạt động này, FPT Play và Team Flash đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái khép kín, nơi người hâm mộ, nhà sáng tạo và tuyển thủ cùng tương tác và phát triển.

Top God của Đấu trường Danh vọng (AOG) - Huy Hoàng cùng các đồng đội Gray, BeTroc, Yutan, Maris và HieuDuc, Bear kí lên chiếc áo đấu của Team Flash

FPT Play đang từng bước trở thành điểm giao thoa giữa các giá trị quốc tế và nội địa, nơi khán giả có thể theo dõi các sự kiện eSports đẳng cấp thế giới, đồng thời đồng hành cùng sự phát triển của các đội tuyển trong nước. Nhờ nền tảng công nghệ, trải nghiệm của người dùng không còn dừng lại ở việc “xem”, mà được nâng lên thành “sống cùng” eSports.

Việc tiếp tục hợp tác cùng Team Flash trong năm thứ 3 là minh chứng rõ nét cho cam kết dài hạn của FPT Play đối với eSports Việt Nam. Trong thời gian tới, nền tảng này sẽ tiếp tục đầu tư vào nội dung, công nghệ và con người nhằm xây dựng một hệ sinh thái eSports toàn diện, tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở vai trò là nền tảng phát sóng, FPT Play đang từng bước khẳng định vị thế là đơn vị kiến tạo giá trị cho ngành eSports, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường năng động và phát triển trong khu vực.

PV/VOV.VN
Tag: Team Flash FPT Play eSports Liên quân Mobile AOG
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

eSports World Cup Foundation chốt quỹ giải thưởng 45 triệu USD cho giải ENC đầu
eSports World Cup Foundation chốt quỹ giải thưởng 45 triệu USD cho giải ENC đầu

VOV.VN - eSports World Cup Foundation (EWCF) chính thức công bố thời gian tổ chức và mô hình quỹ giải thưởng lên tới 45 triệu USD, dành cho giải đấu eSports Nations Cup 2026 (ENC) đầu tiên. Đây là đấu trường thể thao điện tử toàn cầu mới, được xây dựng với trọng tâm là các đội tuyển quốc gia, niềm tự hào dân tộc.

eSports World Cup Foundation chốt quỹ giải thưởng 45 triệu USD cho giải ENC đầu

eSports World Cup Foundation chốt quỹ giải thưởng 45 triệu USD cho giải ENC đầu

VOV.VN - eSports World Cup Foundation (EWCF) chính thức công bố thời gian tổ chức và mô hình quỹ giải thưởng lên tới 45 triệu USD, dành cho giải đấu eSports Nations Cup 2026 (ENC) đầu tiên. Đây là đấu trường thể thao điện tử toàn cầu mới, được xây dựng với trọng tâm là các đội tuyển quốc gia, niềm tự hào dân tộc.

Esports World Cup 2026 sắp khởi tranh với tổng giải thưởng 75 triệu USD
Esports World Cup 2026 sắp khởi tranh với tổng giải thưởng 75 triệu USD

VOV.VN - Esports World Cup Foundation công bố quỹ giải thưởng 75 triệu USD cho Esports World Cup 2026, diễn ra tại Riyadh (Saudi Arabia) từ ngày 6/7 đến 23/8/2026.

Esports World Cup 2026 sắp khởi tranh với tổng giải thưởng 75 triệu USD

Esports World Cup 2026 sắp khởi tranh với tổng giải thưởng 75 triệu USD

VOV.VN - Esports World Cup Foundation công bố quỹ giải thưởng 75 triệu USD cho Esports World Cup 2026, diễn ra tại Riyadh (Saudi Arabia) từ ngày 6/7 đến 23/8/2026.

Esports World Cup Foundation công bố mô hình ĐTQG cho Esports Nations Cup 2026
Esports World Cup Foundation công bố mô hình ĐTQG cho Esports Nations Cup 2026

VOV.VN - Esports World Cup Foundation (EWCF) chính thức công bố mô hình đại diện đội tuyển quốc gia dành cho Esports Nations Cup 2026 (ENC), giải đấu esports toàn cầu theo mô hình đội tuyển quốc gia dự kiến diễn ra tại Riyadh, Saudi Arabia vào tháng 11/2026.

Esports World Cup Foundation công bố mô hình ĐTQG cho Esports Nations Cup 2026

Esports World Cup Foundation công bố mô hình ĐTQG cho Esports Nations Cup 2026

VOV.VN - Esports World Cup Foundation (EWCF) chính thức công bố mô hình đại diện đội tuyển quốc gia dành cho Esports Nations Cup 2026 (ENC), giải đấu esports toàn cầu theo mô hình đội tuyển quốc gia dự kiến diễn ra tại Riyadh, Saudi Arabia vào tháng 11/2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá