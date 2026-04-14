Thanh Hóa khủng hoảng lực lượng ở vòng 19 V-League

Thứ Ba, 11:00, 14/04/2026
VOV.VN - Thanh Hóa khủng hoảng lực lượng ở vòng 19 V-League 2025/2026 khi thiếu vắng ba cầu thủ trụ cột vì án treo giò.

CLB Thanh Hóa sẽ không có được lực lượng mạnh nhất ở vòng 19 V-League 2025/2026 khi ba cầu thủ sẽ bị cấm thi đấu do đã nhận đủ thẻ vàng.

thanh hoa khung hoang luc luong o vong 19 v-league hinh anh 1
Damoth sẽ là một trong những cầu thủ Thanh Hóa vắng mặt ở vòng 19 V-League 2025/2026. (Ảnh: VPF). 

Những cầu thủ bị treo giò của Thanh Hóa vòng này là Doãn Ngọc Tân, Damoth Thongkhamsavath, Đoàn Ngọc Hà. Đây là những nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Mai Xuân Hợp và sự vắng mặt của họ sẽ khiến lối chơi của Thanh Hóa bị ảnh hưởng.

Ngoài bộ ba nói trên, khả năng ra sân của tiền vệ ngoại binh Ćatić trong trận đấu tới cũng còn bỏ ngỏ với Thanh Hóa. Cầu thủ này chưa được đăng ký thi đấu trận nào kể từ khi chính thức gia nhập Thanh Hóa hồi tháng Ba.

Tại vòng 19, Thanh Hóa sẽ đối đầu SLNA, đội bóng đang sở hữu phong độ khá cao thời gian gần đây. Việc không có lực lượng mạnh nhất khiến đội bóng xứ Thanh gặp khó trong mục tiêu có trọn vẹn ba điểm trên sân nhà. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 18h ngày 19/4.

Thanh Hóa đang xếp hạng 12 trên bảng xếp hạng V-League với chỉ ba điểm nhiều hơn đội xếp sau là PVF-CAND. Trong bối cảnh giải chỉ còn tám vòng đấu, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp sẽ cần tích lũy điểm số để tránh rơi vị trí phải đá play-off.

Trần Tiến/VOV.VN
