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1.000 VĐV tranh tài tại Giải Taekwondo Thanh thiếu niên Quốc gia CJ 2026

Thứ Tư, 14:17, 22/07/2026
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VOV.VN - Giải Vô địch Taekwondo Thanh thiếu niên Quốc gia CJ 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 27/7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM) với sự tham gia của khoảng 1.000 vận động viên đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đây là giải Taekwondo cấp quốc gia đầu tiên tại Việt Nam có doanh nghiệp nước ngoài là Nhà tài trợ danh xưng (Title Sponsor). Trong suốt thời gian qua, giải đấu đã trở thành sân chơi tiêu biểu để các tài năng trẻ Taekwondo Việt Nam nuôi dưỡng ước mơ trở thành tuyển thủ quốc gia và tranh tài, khẳng định năng lực của mình.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2019, năm nay giải đấu bước sang mùa giải thứ 6. Đây là giải Taekwondo thanh thiếu niên quy mô toàn quốc với sự tham gia của khoảng 1300 người (1000 vận động viên và 300 huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ và quan chức), đại diện cho 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

1.000 vDv tranh tai tai giai taekwondo thanh thieu nien quoc gia cj 2026 hinh anh 1
Giải Vô địch Taekwondo Thanh thiếu niên Quốc gia CJ 2026 diễn ra từ 23 đến 27/7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM).

Không chỉ đơn thuần tài trợ một giải đấu, CJ còn xây dựng nền tảng để phát hiện tài năng trẻ từ sớm, triển khai quá trình đào tạo bài bản và có hệ thống; đồng thời giúp các vận động viên phát triển đủ năng lực cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.

Qua đó không chỉ góp phần đưa Taekwondo trở thành môn thể thao tiêu biểu của K-Sports, mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của Taekwondo Việt Nam. Đồng hành cùng các vận động viên từ khi nuôi dưỡng ước mơ, trưởng thành đến lúc chinh phục đấu trường thế giới chính là cách CJ hiện thực hóa triết lý "Dream Keeper" của mình.

1.000 vDv tranh tai tai giai taekwondo thanh thieu nien quoc gia cj 2026 hinh anh 2
Giải Vô địch Taekwondo Thanh thiếu niên Quốc gia CJ 2026 dự kiến có 1000 vận động viên tham gia.

Toàn bộ các trận đấu của giải năm nay sẽ được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, góp phần thúc đẩy sự phổ biến và nâng cao nhận diện của môn Taekwondo.

Trong bối cảnh Taekwondo đang phát triển thành một lĩnh vực kết hợp giữa thể thao, văn hóa và công nghiệp, CJ cũng đang đóng vai trò cầu nối quảng bá K-Sports và văn hóa Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc thông qua Taekwondo.

Hà Khánh/VOV-TPHCM
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