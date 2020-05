Chặng đua F1 Việt Nam chính thức xuất hiện trong game

Theo dự kiến, chặng đua F1 Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội với tên gọi chính thức là Vietnamese Grand Prix từ ngày 3-5/4 vừa qua. Tuy nhiên, dịch Covid-19 khiến chặng đua được chờ đợi này phải tạm hoãn.



Hình ảnh dự kiến trong game F1 2020 (Ảnh: Code Master)

Sau khi bị hoãn và đang chờ đàm phán nối lại, chặng đua Vietnamese Grand Prix trước mắt sẽ xuất hiện trong game đua xe F1 phiên bản 2020 (F1 2020) được chính thức ra mắt vào tháng 7 tới.



Tựa game F1 do hãng Codemaster sản xuất sẽ ra phiên bản mới mỗi năm, mô phỏng một cách sát nhất các chặng đua của làng F1 thế giới (gần giống với tựa game FIFA trong bóng đá). Do năm nay là năm đầu tiên F1 có chặng đua Việt Nam nên F1 2020 cũng là phiên bản game đầu tiên xuất hiện chặng đua tại Việt Nam.



Lee Mather, Giám đốc của F1 2020 Game, chia sẻ: “Chúng tôi rất hào hứng với những đường đua mới. Đường đua Hà Nội là đường đua đường phố hiện đại với 6 khúc cua ngược chiều kim đồng hồ và 2 đoạn thẳng, trong đó có 1 đoạn thẳng dài nhất trong lịch sử các đường đua F1. Các đoạn thẳng tốc độ cao cũng mang đến những đoạn phanh gấp và những cơ hội vượt lý tưởng cho người chơi”.



Dự kiến, game F1 2020 ra mắt ngày 10/7 tới. Phiên bản lần này của game F1 sẽ tương thích với các hệ máy PS4, PS5, PC, Xbox One. Mức giá khi phát hành của game này vào khoảng 60 USD./.