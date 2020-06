Chính thức: Federer nghỉ thi đấu đến hết năm 2020

Hồi tháng 2 vừa qua, ngay trước thời điểm các giải quần vợt trên thế giới phải tạm hoãn vì Covid-19, Federer đã tiến hành phẫu thuật chấn thương đầu gối gặp phải ở Australian Open.



Federer sẽ không thể trở lại thi đấu trong năm 2020 (Ảnh: Getty).

Theo dự kiến ban đầu, Fedex có thể trở lại thi đấu trong tháng 6 và khi các giải đấu sẽ chỉ có thể tiếp tục sớm nhất là từ tháng 7, người hâm mộ hy vọng huyền thoại của làng banh nỉ thế giới sẽ lại ra sân khi các giải đấu được nối lại.



Tuy nhiên, trong một dòng trạng thái mới nhất trên mạng xã hội, Federer đã thông báo anh sẽ nghỉ thi đấu đến hết năm 2020, bất chấp việc các giải đấu có trở lại sau dịch Covid-19 hay không.



Dòng trạng thái của Federer nêu rõ: " "Gửi những người hâm mộ, Hy vọng mọi người khoẻ mạnh và an toàn. Tuần trước, tôi gặp chút trở ngại trong quá trình hồi phục chấn thương. Vậy là tôi đã phải trải qua thêm một cuộc phẫu thuật nội soi đầu gối bên phải. Giờ thì, giống như hồi năm 2017, tôi cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn phong độ tốt nhất. Tôi sẽ nhớ mọi người, nhớ các giải đấu lắm, và mong rằng sẽ được gặp lại mọi người vào đầu năm 2021".



Hiện tại, các giải đấu quần vợt đỉnh cao trên thế giới vẫn đang ở trạng thái "đóng băng" do dịch Covid-19. Các giải đấu lớn dự kiến sẽ chỉ trở lại từ tháng 8 tới với tâm điểm là US Open và Roland Garros./.