Cua rơ nổi tiếng người Thái gặp nạn tại Giải Coupe De Hue 2019

Chiều nay (23/9), Ban Tổ chức Giải đua xe đạp quốc tế Coupe De Hue 2019 cho biết, các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đang tích cực điều trị cho cua rơ Lersak Inchai, 74 tuổi, quốc tịch Thái Lan không may gặp tai nạn trên đường đua.

Cua rơ Lersak Inchai trước khi bị tai nạn.



Theo Ban Tổ chức, Lersak Inchai từng tham gia nhiều giải đua xe đạp thể thao trong nước và quốc tế. Trong chặng thứ nhất, ở vòng đua không chuyên, độ tuổi trên 50, Lersak Inchai đứng vị trí thứ 33. Ngày 22/9, cua rơ Lersak Inchai tiếp tục tham gia chặng đua thứ 2. Đến khoảng 10h cùng ngày, khi đoàn đua từ A Lưới trở lại thành phố Huế thì tay đua này gặp nạn tại Km42 do tự ngã.



Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế. Sau khi vào viện, các bác sĩ phát hiện, Lersak Inchai từng được mổ tim. Hiện người nhà của Lersak Inchai từ Thái Lan đã đến Huế để phối hợp cùng Ban Tổ chức và các cơ quan ngoại giao tiến hành giải quyết vụ việc.



Được biết, Giải xe đạp quốc tế Coupe De Hue 2019 có 300 cua rơ tham gia, trong đó có hơn 150 cua rơ người nước ngoài. Giải được chia làm 3 nhóm tuổi 18-34; 35- 49 và trên 50 tuổi, đăng ký thi đấu ở 3 chặng, gồm thử thách leo núi Bạch Mã; Coupe de Hue Half Fondo lộ trình 70km; Coupe de Hue Gran Fondo lộ trình 150km.

Các tay đua tranh tài tại giải xe đạp quốc tế Coupe De Hue 2019.

Kết thúc chặng 2, cua rơ Javier Sarda, Tây Ban Nha đã tiếp tục cán đích đầu tiên nội dung Grand Fondo “Huế A Lưới - Huế". Trước đó, Javier Sarda cũng đã về nhất ở chặng 1 thử thách “Vua Leo núi” chinh phục đỉnh Bạch Mã- Laguna với thành tích 56 phút 15 giây 21.



Giải đua xe đạp quốc tế Coupe De Hue 2019 là giải thi đấu của Liên đoàn Đua xe đạp Quốc tế dưới hạng mục Cycling for All, do tổ chức UCI chính thức đăng ký trong thời gian vừa qua, được tổ chức định kỳ vào tháng 9 hàng năm./.