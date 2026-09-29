Đắc Tiến háo hức trước thềm giải Pickleball đồng đội 3 miền 2026

Giải đấu được tổ chức trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), dự kiến quy tụ 32 đội. Mỗi đội gồm 12 vận động viên và một đội trưởng, thi đấu ở 5 nội dung theo trình độ.

Thể thức đồng đội tạo yêu cầu cao về chiến thuật

Điểm đáng chú ý của giải là thể thức thi đấu đồng đội. Mỗi lượt đối đầu gồm 5 trận ở các nội dung: đôi 7.0, đôi 6.0, đôi 5.5, đôi nam nữ 5.0 và đôi nữ 4.5. Theo điều lệ, mỗi vận động viên chỉ được thi đấu một trận trong mỗi lượt đối đầu. Vì vậy, các đội phải tính toán lực lượng, lựa chọn cặp đấu và xây dựng chiến thuật phù hợp cho từng lượt trận.

Giải Pickleball đồng đội 3 miền 2026 quy tụ 32 đội tranh tài tại Hà Nội.

32 đội dự kiến được chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm trước khi bước vào vòng loại trực tiếp. Các đội sẽ tranh tài ở hai nhánh Championship Cup và Challenger Cup.

16 đội xếp thứ nhất và thứ hai tại vòng bảng sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp tranh Championship Cup. 8 đội xếp thứ ba tiếp tục thi đấu tại Challenger Cup, trong khi các đội đứng thứ tư sẽ dừng bước.

Với quy mô 32 đội, giải có thể quy tụ hơn 400 vận động viên và đội trưởng. Thành phần tham dự dự kiến trải rộng từ nhóm vận động viên trình độ Open đến người chơi phong trào.

Đắc Tiến sẵn sàng cho giải Pickleball đồng đội 3 miền 2026

Là một trong những vận động viên có tiếng tham dự giải, Đắc Tiến cho biết anh và các đồng đội đã có quá trình tập luyện, thi đấu và ghép đội trước khi bước vào tranh tài.

“Tôi rất háo hức trước giải đấu. Trong thời gian qua, tôi đã có thời gian tập luyện cũng như thi đấu, ghép đội qua những trận đấu. Mục tiêu là chuẩn bị tốt nhất để khi bước vào giải có thể đạt được phong độ cao nhất”, Đắc Tiến chia sẻ.

Đắc Tiến sẵn sàng cho giải Pickleball đồng đội 3 miền 2026.

Theo vận động viên này, giải đấu quy tụ nhiều người chơi có chuyên môn nên tính cạnh tranh được dự báo ở mức cao. Việc thi đấu theo thể thức đồng đội cũng tạo thêm yêu cầu về khả năng phối hợp giữa các thành viên.

“Bất kỳ khi tham dự giải đấu nào, tôi cũng mong muốn có được thành tích tốt nhất. Giải đấu có chất lượng chuyên môn cao nên đây cũng là cơ hội để tôi và các đồng đội cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm”, Đắc Tiến nói.

Tổng giải thưởng lên tới 225 triệu đồng

Giải đấu được tổ chức tại cụm 25 sân Pickleball ở Trung tâm Văn hóa - Thể thao Cầu Giấy, số 35 Trần Quý Kiên, Hà Nội. Tổng giá trị giải thưởng dự kiến là 225 triệu đồng, được phân bổ cho hai nhánh Championship Cup và Challenger Cup.

Ở Championship Cup, đội vô địch nhận 100 triệu đồng, đội á quân nhận 50 triệu đồng và hai đội đồng hạng ba nhận 20 triệu đồng mỗi đội. Tại Challenger Cup, đội vô địch nhận 20 triệu đồng, đội á quân nhận 10 triệu đồng và hai đội đồng hạng ba nhận 5 triệu đồng mỗi đội.

Bên cạnh kết quả chuyên môn, ban tổ chức đưa các quy định về Fair Play vào điều lệ, yêu cầu vận động viên tuân thủ luật thi đấu, tôn trọng trọng tài, đối thủ và các thành viên tham gia sự kiện.

Giải Pickleball đồng đội 3 miền 2026 được xây dựng theo mô hình thi đấu đồng đội, với mục tiêu tạo điều kiện để người chơi ở nhiều trình độ cùng tham gia, thi đấu và giao lưu. Việc tổ chức hai nhánh Championship Cup và Challenger Cup giúp các đội tiếp tục có cơ hội tranh tài sau vòng bảng.