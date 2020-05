Dự án Fight Island - Long tranh hổ đấu phiên bản UFC

Dana White, Chủ tịch công ty UFC, đơn vị chuyên tổ chức các trận đấu võ tự do, tổng hợp của Mỹ, cho biết đang xúc tiến dự án tổ chức các trận đấu UFC tại một địa điểm bí mật, cách biệt với cộng đồng và hoàn toàn bảo đảm tránh xa nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Dự án có tên “Fight Island – Hòn đảo chiến đấu” khiến người ta liên tưởng tới bộ phim “Long tranh hổ đấu” của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long.

Dự án Fight Island của UFC khiến người ta liên tưởng tới bộ phim Long tranh hổ đấu của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. (Ảnh: Sportbible)

Trả lời truyền thông Mỹ cuối tuần trước, Dana White tiết lộ dự án “Fight Island” đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 6 tới. UFC đã có kế hoạch tổ chức 4 sự kiện thi đấu không có khán giả tại Mỹ ngay trong tháng 5 gồm UFC 249, UFC on ESPN: Smith vs Teixeira, UFC on ESPN: Overeem vs Harris, UFC Fight Night 175.

Tuy nhiên, dự án “Fight Island” có ý tưởng như…phim: các trận đấu giữa các võ sĩ quốc tế, được tổ chức tại một địa điểm bí mật, riêng tư, cách biệt với cộng đồng để tránh nguy cơ dịch Covid-19.

Joe Rogan, BLV của UFC, tiết lộ: "Cuộc khủng hoảng Covid-19 khiến các sự kiện thi đấu phải đình hoãn, bởi có một số võ sĩ đến từ các quốc gia khác không thể xuất nhập cảnh, ví dụ như trận đấu giữa Tony Ferguson với Khabib Nurmagomedov tại UFC 249, nhưng Khabib không thể rời Nga vào lúc này. Mục đích của Dana White là tổ chức các sự kiện cho phép các võ sĩ từ mọi nơi trên thế giới đến đó thi đấu, tại một địa điểm hoàn toàn cách biệt."

Kịch bản các sự kiện thi đấu vẫn chưa được tiết lộ, nhưng Dana White khẳng định với truyền thông rằng “Fight Island” không có nghĩa là các trận đấu bắt buộc phải tổ chức trên một hòn đảo, thay vào đó có thể ở một bãi biển. Các võ sĩ sẽ được cung cấp các điều kiện tập luyện và nghỉ ngơi “hiện đại và thoải mái nhất”.

Dana White cho biết: "Fight Island sẽ hoàn thiện và đi vào hoạt động trong tháng 6. Nhờ đó, tôi có thể tiến hành các sự kiện quốc tế ngay trong tháng. Chúng tôi muốn duy trì lồng đấu theo hình bát giác truyền thống, trên một bãi biển. Sẽ có những cơ sở, phương tiện tập luyện tốt nhất cho mọi người. Ở đó cũng sẽ có các khách sạn. Toàn bộ cơ sở hạ tầng của dự án đang được xây dựng với công suất phục vụ lên tới cả ngàn người."

Conor McGregor và Nate Diaz là cặp kỳ phùng địch thủ. (Ảnh: Getty)

Hai cái tên rất được chờ đợi đối với các fan UFC là Conor McGregor và Nate Diaz, dự kiến đều xuất hiện trong dự án sắp tới. Bộ đôi võ sĩ này có tiền sử đối đầu quyết liệt và cân bằng. Diaz khóa cổ McGregor và giành chiến thắng ở UFC 196, nhưng sau đó, võ sĩ người Ireland cũng dùng chính ngón đòn này để đáp trả đối thủ ở UFC 202.

Ariel Helwani, chuyên gia phân tích các trận đấu võ tự do, cho rằng UFC sẽ dàn xếp để bộ đôi này thi đấu với ý nghĩa là đỉnh cao sự kiện, một khi “Fight Island” chính thức đi vào hoạt động.

"Nếu trận đấu giữa Tony Ferguson vs Justin Gaethje thực sự diễn ra ở UFC 249, vậy một trận đấu có sự hiện diện của Nathan Diaz sẽ là tâm điểm chú ý ở sự kiện sắp tới. Tại sao như vậy? Giả sử như Ferguson đánh bại Gaethje. Điều đó bảo đảm sẽ có một cuộc đấu giữa Ferguson-Khabib Nurmagomedov vào mùa thu, đúng không nào?

Điều đó cũng có nghĩa là Gaethje bị loại khỏi top võ sĩ hàng đầu. Vậy thì anh ta sẽ đấu với ai trong tháng 7, còn ai khác Conor McGregor. Nhưng dù ai thắng ở UFC 249, điều đó cũng mở đường cho cuộc tái đấu giữa Diaz và McGregor." - Ariel Helwani bình luận.

Chủ tịch UFC Dana White. (Ảnh: Getty)

Câu hỏi đặt ra đối với người hâm mộ và các kênh truyền hình là dự án của Dana White sẽ kéo dài bao lâu, chỉ tổ chức theo sự kiện hay hàng tháng, trong bối cảnh thể thao thế giới đang từ từ thay đổi cách thức tổ chức cũ và người hâm mộ phải hình thành thói quen xem trực tiếp các sự kiện thể thao…từ xa.

Dana White nói: "Mọi thứ đang trở nên cực kỳ thú vị, nhu cầu xem các sự kiện của mọi người ngày càng tăng lên, dù là vì nhàm chán với việc ở nhà hay bởi muốn tìm cảm giác phấn khích để xoa dịu nỗi ám ảnh vì dịch bệnh. Chính vì thế, việc đầu tư cho dự án này có ý nghĩa không chỉ với cá nhân tôi, mà cả tổ chức. Ai có thể hình dung thể thao sẽ thay đổi như thế nào sau đại dịch này…Điều chắc chắn, đây sẽ là một năm thú vị trong lịch sử thể thao thế giới. Và tôi tin chắc rằng Fight Island sẽ hiện diện trong một thời gian nhất định."

Dana White thừa nhận rằng sẽ có những rắc rối xảy ra, ví dụ như việc các võ sĩ phải cách ly ít nhất 2 tuần sau các sự kiện thi đấu, đặc biệt là các võ sĩ người Mỹ. Nhưng ông nói mọi người cần chấp nhận thực tế: Không ai biết, thói quen cũ vẫn được giữ, hay những trật tự mới đang hình thành?./.