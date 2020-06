F1 mở màn mùa giải 2020 với thông điệp mạnh mẽ về sự bình đẳng

Mới đây, F1 đã công bố về một chiến dịch mới cho mùa giải năm 2020 - “We Race As One” (Tạm dịch: Chúng ta là một) nhằm góp phần giải quyết hai vấn đề lớn hiện tại: đại dịch Covid-19 và sự bất bình đẳng trong xã hội.



Hình ảnh được sử dụng của chiến dịch We Race As One.

Theo đó, tại chặng đua mở màn ở Áo, hashtag “WeRaceAsOne sẽ được sử dụng cùng biểu tượng cầu vồng trên các xe đua cũng như quanh trường đua, như một lời tri ân đến những người ở tuyến đầu phòng chống đại dịch Covid-19. Biểu tượng cầu vồng được lựa chọn vì nó được vẽ bởi trẻ em khắp nơi trên thế giới trong giai đoạn đại dịch như biểu tượng của hy vọng, lòng biết ơn và mong muốn mang mọi người lại gần nhau hơn.



Biểu tượng cầu vồng của chiến dịch.

Biểu tượng cầu vồng trên xe F1.

F1 sẽ gây quỹ thông qua các hoạt động đấu giá và bán các vật phẩm lưu niệm của giải đua và trao tặng cho các tổ chức từ thiện liên quan đến Covid-19 vào cuối mùa giải.



We Race As One cũng sẽ là một thông điệp mạnh mẽ chống lại nạn phân biệt chủng tộc và sự bất bình đẳng trong xã hội trên toàn thế giới với các hình ảnh hiển thị thông điệp tại các trường đua. F1 cũng sẽ thành lập một Lực lượng Đặc biệt để lắng nghe và trao đổi với tất cả các tay đua cũng như các thành viên khác để đưa biện pháp khả thi nhằm gia tăng sự đa dạng cho F1 và mang đến cơ hội cho tất cả mọi người ở mọi cấp độ.

Các thông điệp của chiến dịch.



Chase Carey, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của F1 cho biết: “Chặng đua đầu tiên của mùa giải năm nay tại Áo sẽ là một thời điểm quan trọng của F1 vì chúng tôi được quay lại trường đua sau 4 tháng. Đây cũng là thời điểm quan trọng với cộng đồng F1 vì chúng ta cần nhận thức được các vấn đề lớn vượt qua phạm vi của bất cứ môn thể thao hay quốc gia nào. Chiến dịch We Race As One là cách chúng tôi bày tỏ lòng tri ân của mình với sự dũng cảm và đoàn kết mà mọi người trên thế giới đã thể hiện trong thời gian khó khăn vừa qua. Đây cũng sẽ là một nền tảng để cộng đồng F1 đoàn kết giải quyết các vấn đề mà chúng ta đang phải đối diện trong phạm vi môn thể thao cũng như phạm vi toàn thế giới. Đó là lý do vì sao tại chặng đua ở Áo, F1 sẽ đồng lòng đưa ra thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ rằng nạn phân biệt chủng tộc cần phải chấm dứt. Chúng tôi sẽ góp phần đấu tranh với sự bất bình đẳng trong xã hội và gia tăng nỗ lực của mình trong việc xây dựng F1 đa dạng hơn và bao dung hơn.”

Theo F1, đây sẽ không phải một chủ đề của một tuần, một năm hay một mùa giải mà là kim chỉ nam, là chiến lược để tạo nên một sự thay đổi rõ ràng trong bản thân giải đua xe danh giá này, cũng như trong công đồng./.