Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long

Thông tin từ UBND thành phố Hà Nội cho biết, Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 7 đến 9/8/2026, tại Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ Trần Nhân Tông và một số địa điểm khác. Sự kiện do UBND Thành phố tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao là đơn vị chủ trì thực hiện.

Festival dự kiến quy tụ từ 1.500 đến 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sĩ đến từ các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế; dự kiến thu hút khoảng 10.000 đến 15.000 lượt khán giả trực tiếp và trên 100.000 lượt theo dõi trực tuyến qua các nền tảng truyền thông.

Với thông điệp “Hào khí Thăng Long - Tinh hoa võ Việt”, Festival hướng tới tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị các môn võ thuật truyền thống của dân tộc; đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng tới bạn bè trong nước và quốc tế. Góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống thông qua võ đạo; tạo không gian giao lưu, hợp tác quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế thể thao và tăng cường học hỏi giữa các trường phái võ thuật trong nước và quốc tế. Hướng tới xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao tầm khu vực. Từng bước xây dựng Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội trở thành sự kiện văn hóa - thể thao đặc sắc, tổ chức thường niên, gắn kết giữa văn hóa, thể thao và du lịch.

Lễ khai mạc Festival sẽ diễn ra tối 7/8/2026 tại Hoàng thành Thăng Long với chương trình nghệ thuật đặc sắc kết hợp biểu diễn võ thuật, âm nhạc dân tộc và công nghệ trình diễn hiện đại. Ngoài ra, chuỗi hoạt động phong phú sẽ được tổ chức như hội thảo chuyên đề về lịch sử phát triển võ thuật cổ truyền Hà Nội và chuyên đề các giải pháp đầu tư nguồn lực võ thuật cổ truyền và hiện đại.

Tại Festival cũng diễn ra hoạt động trưng bày, triển lãm hình ảnh các môn võ thuật truyền thống và quốc tế, các dụng cụ võ thuật, giới thiệu trang phục, võ phục, trang thiết bị chuyên môn phục vụ tập luyện, thi đấu, vật phẩm võ thuật, sản phẩm lưu niệm, hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu, giúp công chúng tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, giá trị văn hóa và tinh thần thượng võ của các môn võ thuật truyền thống và hiện đại. Kết hợp cùng các hoạt động trải nghiệm tương tác công nghệ số.

Các chương trình thi đấu và giao lưu võ thuật được tổ chức đa dạng, phong phú với sự tham gia của các môn võ thuật truyền thống và hiện đại, gồm: Võ cổ truyền, Vovinam, Karate, Pencak Silat, Taekwondo, Wushu, võ thuật tổng hợp (MMA)…

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Festival còn tổ chức nhiều chương trình hưởng ứng như quảng bá, giới thiệu về lịch sử, văn hóa, con người Thủ đô Hà Nội. Tổ chức các tour du lịch tham quan di sản văn hóa, di tích lịch sử, làng nghề truyền thống và khu vực phố cổ Hà Nội; các hoạt động văn hóa, thi đấu thể thao, liên hoan biểu diễn võ thuật tại các xã, phường; các cuộc thi tìm hiểu về võ thuật truyền thống; các trò chơi dân gian; hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về di sản võ thuật.