Gần 6000 người tham gia giải chạy Longbien Marathon 2019

Sáng sớm 27/10/2019, tại Trung tâm thể thao quận Long Biên, giải chạy Longbien Marathon 2019 khai mạc tưng bừng với sự tham gia của gần 6000 vận động viên được chia làm các nội dung 5km, 10km, 21km (bán marathon) và 42km (marathon).



Phó TGĐ Tân Hiệp Phát - bà Trần Uyên Phương chia sẻ sau khi kết thúc phần chạy cự ly 10km nữ của Longbien Marathon.

Tham dự sự kiện này có một số người nổi tiếng như bà Trần Uyên Phương - Phó Tổng giám đốc Tân Hiệp Phát, VĐV Vũ Phương Thanh hay còn được biết với tên Thanh Vũ, người phụ nữ Châu Á đầu tiên chinh phục 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới. Trung vệ Bùi Tiến Dũng của ĐT bóng đá Việt Nam cũng có mặt tại Longbien Marathon để phát đi những thông điệp về bảo vệ môi trường.



Chia sẻ sau khi hoàn thành cự ly chạy 10km của nữ, Phó TGĐ Tân Hiệp Phát - bà Trần Uyên Phương nói: "Tôi tham gia Longbien Marathon với mong muốn đóng góp một phần của mình để có những hoạt động nhằm giúp cộng đồng bảo vệ môi trường.



Tôi hy vọng từ những hoạt động như thế này, ý thức mọi người sẽ được nâng lên về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Tôi rất vui khi thấy không khí nhộn nhịp của giải đấu, dường như mọi người cũng đã chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân cũng như môi trường mà chúng ta đang sống".



Bà Trần Uyên Phương, trung vệ Bùi Tiến Dũng cùng VĐV Thanh Vũ sau đó đã có những chia sẻ với những khán giả của Longbien Marathon về kinh nghiệm tái chế rác thải để giúp cho môi trường trở nên trong sạch hơn.



Phó TGĐ Tân Hiệp Phát - bà Trần Uyên Phương cùng trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ về những kinh nghiệm tái chế rác, giúp cải thiện môi trường sống.