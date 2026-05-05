Giải vô địch trẻ và vô địch quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển tại Đà Nẵng

Thứ Ba, 11:26, 05/05/2026
VOV.VN - Sáng nay (5/5), tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 phối hợp với Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc Giải Vô địch trẻ và Vô địch quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển 2x2 năm 2026.

Giải vô địch trẻ và Giải vô địch quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển 2x2 năm 2026 diễn ra từ ngày 01/5 đến ngày 9/5 tại Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng III, Bộ Tham mưu Quân khu 5. Giải có sự tham gia của hơn 200 vận động viên đến từ 9 đơn vị, gồm các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Tây Ninh,  An Giang, Savinet Khánh Hòa và Quân khu 5.  

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 trao giải Vận động viên nam Xuất sắc nhất giải Vô địch trẻ quốc gia
Quang cảnh lễ khai mạc
Các trận đấu sôi nổi tại Giải vô địch quốc gia Bóng chuyền bãi biển 2x2 năm 2026
Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội trẻ nam ở nội dung Giải vô địch trẻ quốc gia 2x2

Phát biểu khai mạc giải, Đại tá Nguyễn Tấn Ý, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, đây là giải đấu quan trọng trong hệ thống các giải thể thao quốc gia. Giải là cơ hội để các vận động viên thi đấu giao lưu, cọ xát nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh, tâm lý và đặc biệt là tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị tham gia thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X vào tháng 11 năm nay.

Theo Đại tá Nguyễn Tấn Ý, giải cũng là tiền đề thúc đẩy công tác đào tạo, xây dựng lực lượng vận động viên Bóng chuyền bãi biển trong toàn quốc, tuyển chọn vận động viên trẻ xuất sắc tập trung cho Đội tuyển trẻ quốc gia tham dự các giải quốc tế.

Khí thế thi đua của tuổi trẻ Quân khu 5 trên thao trường

VOV.VN - “Tháng Thanh niên” và “Tháng Ba biên giới” năm 2026 ghi dấu những nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang Quân khu 5. Khí thế thi đua của tuổi trẻ lan tỏa từ thao trường, bãi tập đến doanh trại, hướng đến chào mừng Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng VOV-miền Trung Cục TDTT
Khai mạc Giải vô địch bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội quốc gia năm 2022
