Giải vô địch trẻ và vô địch quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển tại Đà Nẵng

Giải vô địch trẻ và Giải vô địch quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển 2x2 năm 2026 diễn ra từ ngày 01/5 đến ngày 9/5 tại Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng III, Bộ Tham mưu Quân khu 5. Giải có sự tham gia của hơn 200 vận động viên đến từ 9 đơn vị, gồm các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Tây Ninh, An Giang, Savinet Khánh Hòa và Quân khu 5.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 trao giải Vận động viên nam Xuất sắc nhất giải Vô địch trẻ quốc gia

Quang cảnh lễ khai mạc

Các trận đấu sôi nổi tại Giải vô địch quốc gia Bóng chuyền bãi biển 2x2 năm 2026

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội trẻ nam ở nội dung Giải vô địch trẻ quốc gia 2x2

Phát biểu khai mạc giải, Đại tá Nguyễn Tấn Ý, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, đây là giải đấu quan trọng trong hệ thống các giải thể thao quốc gia. Giải là cơ hội để các vận động viên thi đấu giao lưu, cọ xát nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh, tâm lý và đặc biệt là tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị tham gia thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X vào tháng 11 năm nay.

Theo Đại tá Nguyễn Tấn Ý, giải cũng là tiền đề thúc đẩy công tác đào tạo, xây dựng lực lượng vận động viên Bóng chuyền bãi biển trong toàn quốc, tuyển chọn vận động viên trẻ xuất sắc tập trung cho Đội tuyển trẻ quốc gia tham dự các giải quốc tế.