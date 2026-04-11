Hơn 10.000 vận động viên tranh tài ở Tay Ho Half Marathon 2026

Thứ Bảy, 11:31, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giải chạy Tay Ho Half Marathon 2026 thu hút đông đảo vận động viên trong nước và hơn 1.500 runner quốc tế đến từ hơn 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sáng 11/4, tại Không gian Văn hoá Sáng tạo Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc và công bố giải chạy Tay Ho Half Marathon 2026. Sự kiện quy tụ hơn 10.000 vận động viên, tiếp tục khẳng định vị thế là giải bán marathon có quy mô lớn nhất Việt Nam, đồng thời mở màn cho mùa chạy bộ sôi động của Thủ đô.

Bước sang mùa giải thứ 6, Tay Ho Half Marathon không chỉ là một cuộc thi thể thao đơn thuần mà đã trở thành ngày hội thường niên của cộng đồng yêu chạy bộ Hà Nội vào mỗi dịp tháng 4. Giải năm nay diễn ra từ ngày 10 - 12/4, thu hút đông đảo vận động viên trong nước và hơn 1.500 runner quốc tế đến từ hơn 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sức hút bền bỉ của giải đến từ cung đường ven Hồ Tây - một trong những cung đường đẹp và giàu giá trị văn hóa bậc nhất Thủ đô.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Văn Phong, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Trải qua 6 năm, Tay Ho Half Marathon đã trở thành một phần của thể thao Hà Nội. Không chỉ là một trong những giải half marathon có số lượng vận động viên lớn nhất Việt Nam, đường chạy còn đi qua những địa danh mang đậm dấu ấn di sản như chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ – nơi mỗi bước chân đều chạm vào những câu chuyện của Thăng Long ngàn năm”.

hon 10.000 van dong vien tranh tai o tay ho half marathon 2026 hinh anh 1
Giải chạy Tay Ho Half Marathon 2026 Powered by BIM Group diễn ra từ ngày 10/4 đến 12/4/2026, thu hút hơn 10.000 vận động viên.

Ông Vũ Văn Phong cũng nhấn mạnh: “Thông điệp ‘Đánh thức hào khí Thăng Long’ được thể hiện xuyên suốt từ thiết kế huy chương, áo đấu cho đến các không gian trải nghiệm tại Expo Day, tạo nên bản sắc riêng cho giải”.

hon 10.000 van dong vien tranh tai o tay ho half marathon 2026 hinh anh 2
Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội phát biểu.

Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội cho biết: “Giải Tay Ho Half Marathon 2026 không đơn thuần là một sự kiện thể thao, mà còn là biểu tượng của lối sống năng động, là cầu nối gắn kết cộng đồng, lan tỏa những giá trị tích cực về sức khỏe, ý chí và tinh thần đoàn kết của người Hà Nội. Tay Ho Half Marathon đã góp phần không nhỏ trong việc tạo động lực phát triển kinh tế địa phương, quảng bá hình ảnh Hà Nội như điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thể thao của Việt Nam và trong mắt bạn bè quốc tế”.

Với sự chuẩn bị bài bản và quy mô ngày càng mở rộng, Tay Ho Half Marathon 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến một mùa giải thành công, an toàn và giàu cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ trong và ngoài nước.

PV/VOV.VN
