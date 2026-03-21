Hơn 200 vận động viên tham gia giải bóng bàn Đại hội TDTT TP. Đà Nẵng lần thứ X

Thứ Bảy, 15:56, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 21/3 đến 24/3, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng diễn ra Giải bóng bàn Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức.

Tham gia giải có 225 vận động viên đến từ 29 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các vận động viên thi đấu 7 nội dung gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

hon 200 van dong vien tham gia giai bong ban Dai hoi tdtt tp. Da nang lan thu x hinh anh 1
Nội dung đồng đội Nam giữa đội Hòa Khánh và Thanh Khê
hon 200 van dong vien tham gia giai bong ban Dai hoi tdtt tp. Da nang lan thu x hinh anh 2
Ban tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội dự giải

Giải Bóng bàn lần này chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đây cũng là một trong những giải nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu môn Bóng bàn trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển, tạo điều kiện để các đoàn vận động viên thi đấu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, làm cơ sở để tuyển chọn các vận động viên xuất sắc bổ sung vào đội tuyển Bóng bàn thành phố Đà Nẵng tham gia thi đấu giải Bóng bàn toàn quốc trong thời gian tới.

hon 200 van dong vien tham gia giai bong ban Dai hoi tdtt tp. Da nang lan thu x hinh anh 3
Bóng bàn là giải đấu có đông vận động viên thi đấu và cũng là môn phong trào phát triển ở các địa phương

Vận động viên Nguyễn Thanh Trọng Hùng, đến từ phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng hào hứng tham gia giải này: “Với tôi, giải này rất hoành tráng và hy vọng là sẽ có những vận động viên trẻ, triển vọng sau này đóng góp cho đội tuyển thành phố, quốc gia. Ra giải thấy là thành phần vận động viên tham gia chất lượng rất cao ở đội tuyển rồi những vận động viên lâu nay đã thi đấu rồi về tham gia địa phương mình thì tôi thấy rất vui và thấy là giải rất hoành tráng”.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Hơn 200 vận động viên dự Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân
CLB CAND T&T thăng hoa, vô địch sớm giải bóng bàn Các đội mạnh quốc gia 2025
Bóng bàn CAND T&T vô địch đồng đội nam toàn quốc: Sức mạnh từ bản lĩnh thi đấu
