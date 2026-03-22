Hơn 37.000 người tại Đà Nẵng hưởng ứng Ngày chạy Olympic

Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam, 51 năm Ngày giải phóng thành phố và Ngày Bác Hồ viết bài “Sức khỏe và Thể dục”. Sự kiện được tổ chức đồng loạt tại nhiều xã phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sự kiện có sự tham gia chạy đồng hành của hơn 6.800 người đến từ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và cán bộ, viên chức thành phố Đà Nẵng ở điểm chạy trung tâm tổ chức tại Công viên 29/3, phường Hòa Cường và hơn 31.000 người chạy đồng hành ở các phường xã, đặc khu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc là hoạt động thiết thực làm theo lời Bác Hồ và tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thành phố nỗ lực xây dựng sự kiện này trở thành hoạt động truyền thống hàng năm nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo thành phong trào chạy bộ sâu rộng, góp phần lan tỏa lợi ích của việc tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, cải thiện thể trạng, tầm vóc, nòi giống, tôi luyện ý chí, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ mỗi người dân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày chạy Olympic thu hút gần 7.000 người chạy đồng hành

Bà Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng, hoạt động hôm nay góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân và tiếp tục xây dựng, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng xinh đẹp, hấp dẫn đến với những người yêu thể dục thể thao, thích chạy bộ trong nước và du khách quốc tế.

“Chạy bộ là hoạt động đơn giản, dễ tập luyện, không tốn kém, chỉ cần nghị lực để vượt qua chính bản thân mình, để hoạt động thể dục hằng ngày trở thành thói quen với mọi người, thành nhu cầu tự nhiên của mỗi chúng ta. Ngày chạy Olympic năm nay không chỉ là một hoạt động thể thao đơn thuần mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự gắn bó, phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với toàn thể người dân, cùng chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, bà Nguyễn Thị Anh Thi chia sẻ.