中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hơn 4.000 người xuống phố Ninh Bình "bứt tốc "vì sức khỏe toàn dân

Chủ Nhật, 10:31, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 22/3, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Vì An ninh Tổ quốc năm 2026, gắn với chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao, thu hút hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ, học sinh, vận động viên và đông đảo Nhân dân tham gia.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức, hưởng ứng Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam, 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nghi lễ chào cờ tại chương trình

Phát biểu khai mạc, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân tập thể dục, coi việc rèn luyện thân thể là trách nhiệm của mỗi người dân đối với Tổ quốc. Thấm nhuần tư tưởng đó, những năm qua phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe Nhân dân, xây dựng lối sống lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu khai mạc.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức thường niên đã trở thành hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực rèn luyện thân thể, hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, xây dựng con người phát triển toàn diện.

Hơn 4000 người hào hứng hưởng ứng 

Ông Nguyễn Tân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, thông qua hoạt động này, ngành văn hóa và thể thao mong muốn phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, từng bước xây dựng Ninh Bình trở thành địa phương có phong trào thể thao phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Tân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động như biểu diễn võ thuật, văn nghệ chào mừng, đồng thanh hô khẩu hiệu hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể; trao kỷ niệm chương của Ủy ban Olympic Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào thể dục thể thao, tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia.

Đoàn mô tô dẫn đoàn đảm bảo an toàn cho các vận động viên

Ngay sau phần chạy Olympic, chương trình tiếp tục với các hoạt động giao lưu, thi đấu bóng chuyền, kéo co, việt dã; riêng giải việt dã thuộc nội dung thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ Nhất.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: ngày chạy Olympic Ninh Bình thể dục thể thao
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Hơn 5.000 người hào hứng hưởng ứng Ngày chạy Olympic 2025 tại TP.HCM
Những cầu thủ ''chạy show'' từ EURO & Copa America đến Olympic Paris 2024
U23 Việt Nam có thể phải "chạy show" để kiếm vé dự Olympic Paris
Hậu trường
Sân khấu - Điện ảnh
Làm đẹp - giảm cân
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá