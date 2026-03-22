Hơn 4.000 người xuống phố Ninh Bình "bứt tốc "vì sức khỏe toàn dân

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức, hưởng ứng Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam, 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nghi lễ chào cờ tại chương trình

Phát biểu khai mạc, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân tập thể dục, coi việc rèn luyện thân thể là trách nhiệm của mỗi người dân đối với Tổ quốc. Thấm nhuần tư tưởng đó, những năm qua phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe Nhân dân, xây dựng lối sống lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu khai mạc.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức thường niên đã trở thành hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực rèn luyện thân thể, hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, xây dựng con người phát triển toàn diện.

Hơn 4000 người hào hứng hưởng ứng

Ông Nguyễn Tân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, thông qua hoạt động này, ngành văn hóa và thể thao mong muốn phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, từng bước xây dựng Ninh Bình trở thành địa phương có phong trào thể thao phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Tân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động như biểu diễn võ thuật, văn nghệ chào mừng, đồng thanh hô khẩu hiệu hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể; trao kỷ niệm chương của Ủy ban Olympic Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào thể dục thể thao, tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia.

Đoàn mô tô dẫn đoàn đảm bảo an toàn cho các vận động viên

Ngay sau phần chạy Olympic, chương trình tiếp tục với các hoạt động giao lưu, thi đấu bóng chuyền, kéo co, việt dã; riêng giải việt dã thuộc nội dung thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ Nhất.