Khai mạc Giải đua thuyền sailing vô địch trẻ quốc gia 2026

Giải đua thuyền sailing, Giải ván chèo đứng vô địch các CLB toàn quốc 2026 có gần 130 vận động viên đến từ 7 đơn vị trên cả nước, gồm: Công an Nhân dân, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Thái Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Giải đua thuyền sailing thi đấu 12 nội dung cho cả nam, nữ và nam nữ hỗn hợp. Giải ván chèo đứng vô địch các CLB quốc gia có 24 nội dung thi đấu cho cả nam, nữ thi đấu ở 4 nhóm tuổi. Đối với nội dung ván chèo đứng, các vận động viên thi đấu với ván hơi và ván cứng.

Các VĐV chuẩn bị xuất phát nội dung ván chèo hơi

Giải đua thuyền sailing, Giải ván chèo đứng vô địch các CLB toàn quốc 2026 là một trong những hoạt động trọng tâm của Liên đoàn đua thuyền Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện môn đua thuyền sailing, Ván chèo trong cả nước; tạo cơ hội cho các vận động viên trong cả nước nói chung và các đội tuyển trẻ Quốc gia nói riêng có điều kiện thi đấu, nâng cao trình độ qua đó kiểm tra, đánh giá và tuyển chọn những vận động viên triển vọng nhất để tham dự các giải quốc gia và quốc tế.

Các vận động viên thi đấu nội dung chèo ván hơi

Vận động viên tuyển quốc gia Nguyễn Thị Nhung, đội đua thuyền sailing Thái Nguyên cho biết: “Năm nay là tiền đề mở rộng để các vận động viên chúng tôi sắp tới thi Asiad và Đại hội TDTT toàn quốc năm 2026. Do vậy chúng tôi muốn được thi đấu cọ sát, tập trung thi đấu chuyên môn và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng để phù hợp với những giải đấu trong nước và quốc tế sắp tới”.

Nghi thức chào cờ lễ khai mạc giải đấu

Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tặng cờ lưu niệm các đơn vị dự giải