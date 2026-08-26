Lâm Đồng xuất quân dự Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia sau 14 năm

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng động viên ban huấn luyện, các cầu thủ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu tự tin, quyết tâm và đạt kết quả tốt tại mùa giải mới. Những tập thể, cá nhân có thành tích trong hành trình giành quyền thăng hạng cũng được biểu dương, khen thưởng.

Lễ xuất quân Đội tuyển bóng đá nam tỉnh Lâm Đồng tham dự Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2026-2027.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng các đại biểu dự lễ xuất quân của đội bóng trước mùa giải Hạng Nhất Quốc gia 2026-2027.

Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại lễ xuất quân Đội tuyển bóng đá nam tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng giành quyền tham dự Giải hạng Nhất Quốc gia 2026-2027 sau khi vượt qua Trường Giang Gia Định ở trận tranh suất thăng hạng cuối cùng của Giải hạng Nhì Quốc gia 2026. Kết quả này giúp bóng đá Lâm Đồng trở lại giải Hạng Nhất sau 14 năm kể từ khi rớt hạng vào năm 2012. Cùng giành quyền thăng hạng mùa này với Lâm Đồng còn có Huế và Trẻ Hà Nội.

UBND tỉnh Lâm Đồng trao thưởng 750 triệu đồng cho đội bóng với thành tích vào vòng chung kết và giành quyền thăng hạng Nhất Quốc gia năm 2026.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen, biểu dương các cá nhân có thành tích trong hành trình giành quyền lên chơi Giải Hạng Nhất Quốc gia.

Các cầu thủ và thành viên đội bóng Lâm Đồng được tuyên dương, khen thưởng tại lễ xuất quân mùa giải 2026-2027.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao cờ xuất quân, giao nhiệm vụ cho đội bóng trước khi tham dự Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2026-2027.

Giải hạng Nhất Quốc gia 2026-2027 dự kiến khởi tranh từ ngày 11/9. Việc trở lại sân chơi chuyên nghiệp được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển bóng đá thành tích cao của tỉnh Lâm Đồng, đáp lại sự chờ đợi nhiều năm của người hâm mộ.