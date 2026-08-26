Lâm Đồng xuất quân dự Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia sau 14 năm
VOV.VN - Chiều tối 26/8, Lâm Đồng tổ chức lễ xuất quân, tuyên dương và khen thưởng đội tuyển bóng đá nam của tỉnh trước khi tham dự Giải hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2026-2027. Đây là dấu mốc đánh dấu sự trở lại của bóng đá Lâm Đồng ở sân chơi chuyên nghiệp sau 14 năm.
Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng động viên ban huấn luyện, các cầu thủ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu tự tin, quyết tâm và đạt kết quả tốt tại mùa giải mới. Những tập thể, cá nhân có thành tích trong hành trình giành quyền thăng hạng cũng được biểu dương, khen thưởng.
Lâm Đồng giành quyền tham dự Giải hạng Nhất Quốc gia 2026-2027 sau khi vượt qua Trường Giang Gia Định ở trận tranh suất thăng hạng cuối cùng của Giải hạng Nhì Quốc gia 2026. Kết quả này giúp bóng đá Lâm Đồng trở lại giải Hạng Nhất sau 14 năm kể từ khi rớt hạng vào năm 2012. Cùng giành quyền thăng hạng mùa này với Lâm Đồng còn có Huế và Trẻ Hà Nội.
Giải hạng Nhất Quốc gia 2026-2027 dự kiến khởi tranh từ ngày 11/9. Việc trở lại sân chơi chuyên nghiệp được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển bóng đá thành tích cao của tỉnh Lâm Đồng, đáp lại sự chờ đợi nhiều năm của người hâm mộ.