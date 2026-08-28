Lần đầu tiên, Giải đua thuyền Rowing biển Vô địch Quốc gia tổ chức tại Đà Nẵng

Giải đua thuyền Rowing biển vô địch quốc gia diễn ra từ ngày 27/8 đến 29/8 với sự tham gia của 124 vận động viên của các đơn vị Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đắk Lắk và Cà Mau. Các vận động viên thi đấu 14 nội dung cho cả nam, nữ và nam nữ hỗn hợp ở các nhóm tuổi U19, U23.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải

Theo đại diện Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, bộ môn đua thuyền Rowing biển vừa được đưa vào chương trình thi đấu của Olympic Los Angeles 2028. Vì vậy, các Giải vô địch quốc gia là cơ hội tốt để vận động viên thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn. Mới đây, đội tuyển Rowing biển Việt Nam xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng ở đấu trường quốc tế. Đó là giải Vô địch Rowing biển châu Á 2026 diễn ra ở Thái Lan tạo động lực để các vận động viên tích cực tập luyện, thi đấu nâng cao trình độ chuyên môn.

Các vận động viên thi đấu nội dung chèo thuyền đôi nam nữ

Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng xác định, thể thao biển là một trong những lĩnh vực ưu tiên, không chỉ nâng cao phong trào rèn luyện sức khỏe trong nhân dân mà còn hướng đến phát triển thể thao thành tích cao. Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết:

“Việc đầu tiên là giới thiệu, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng, con người Đà Nẵng đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Thứ hai là xây dựng sản phẩm du lịch về biển và thứ ba là phát triển kinh tế thể thao trong đó kinh tế thể thao biển và là điểm nhấn trong thời gian tới của ngành thể thao thành phố Đà Nẵng. Đây là tín hiệu đáng mừng và yêu cầu chúng tôi, những người làm công tác thể thao cần phải nỗ lực hơn đối với thể thao nói chung và thể thao biển nói riêng”