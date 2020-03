Ngôi sao bóng chuyền nữ số 1 Việt Nam cách ly tập trung vì Covid-19

Do mọi hoạt động thể thao đỉnh cao ở Nhật Bản bị ngừng trệ vì Covid-19, chủ công Trần Thị Thanh Thuý của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã rời CLB Denso Airybees để trở về chuẩn bị khoác áo đội bóng chủ quản Long An tại giải bóng chuyền VĐQG Việt Nam.



Trần Thị Thanh Thúy trong màu áo CLB Denso (Nhật Bản) - Ảnh: Denso.

Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam vẫn phức tạp, Trần Thị Thanh Thuý đã phải thực hiện nghiêm túc việc cách ly tập trung tại TPHCM sau khi nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất ngày 21/3 vừa qua. Hiện tại, Thanh Thúy đang tiến hành cách ly tập trung tại khu cách ly tại Khu KTX Đại học Quốc gia TPHCM. Sau khi hoàn tất 14 ngày cách ly, chủ công số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ trở lại tập luyện cùng đội bóng chuyền nữ Long An để chuẩn bị cho mùa giải bóng chuyền VĐQG Việt Nam 2020.



Sau thời của những Kim Huệ, Ngọc Hoa... Thanh Thúy đang được coi là cầu thủ bóng chuyền nữ tài năng nhất của Việt Nam, cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi trong quãng thời gian thi đấu cho CLB Denso Airybees (Nhật Bản).



Vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG dự kiến diễn ra vào tháng 4 rốt cuộc đã phải hoãn lại và hiện vẫn chưa xác định được thời gian thi đấu trở lại. Trong trường hợp dịch bệnh kéo dài, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiều khả năng sẽ dồn lịch, chỉ tổ chức 1 vòng duy nhất vào khoảng tháng 10 hoặc tháng 11.



Do tình hình phức tạp của dịch Covid-19, nhiều VĐV thể thao Việt Nam tập huấn ở nước ngoài đã phải tiến hành cách ly tập trung hoặc tự cách ly sau khi trở về Việt Nam. Nổi tiếng nhất trong số các VĐV này là nhà vô địch Olympic Rio 2016 - xạ thủ Hoàng Xuân Vinh./.