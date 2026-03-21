Rực lửa với 800 vận động viên tranh tài tại giải Pickleball lớn nhất ĐBSCL

Thứ Bảy, 11:29, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay 21/3, tại Cần Thơ, hơn 800 vận động viên (VĐV) Việt Nam và quốc tế đã hội tụ tranh tài tại Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026. Giải do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ phối hợp tổ chức, thu hút sự quan tâm đông đảo của người yêu thể thao.

Giải Pickleball diễn ra trong 2 ngày 21–22/3, quy tụ vận động viên đến từ nhiều tỉnh/thành trên cả nước và quốc tế.

Giải đấu quy tụ hơn 800 vận động viên đến từ Việt Nam và quốc tế

Đây được xem là giải đấu có quy mô lớn nhất khu vực ĐBSCL từ trước đến nay với nhiều nội dung thi đấu đa dạng từ chuyên nghiệp đến phong trào, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng tham gia với tổng giá trị giải thưởng hơn 2 tỷ đồng. Đặc biệt, lần đầu xuất hiện bảng thi đấu “Hoa khôi Pickleball”, góp phần tôn vinh hình ảnh phụ nữ hiện đại, năng động trong thể thao.

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Võ Ngọc Văn Quân, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ - Trưởng Ban Tổ chức cho biết, pickleball là môn thể thao mới nhưng đang phát triển mạnh tại Việt Nam, đặc biệt ở khu vực ĐBSCL. Việc tổ chức giải nhằm thúc đẩy phong trào phát triển bền vững; đồng thời tạo sân chơi kết nối cộng đồng, nâng cao đời sống văn hóa – tinh thần cho người dân.

Nhà báo Võ Ngọc Văn Quân, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ - Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại lễ khai mạc

Ông Hoàng Ngọc Cường – Tổng Thư ký Giải đấu chia sẻ, ngoài đội ngũ trọng tài có kinh nghiệm, do giải đấu quy tụ hơn 800 VĐV, trong đó có 50 đôi VĐV chuyên nghiệp hàng đầu trong nước lẫn quốc tế. Để giải đấu năm nay đảm bảo tính công bằng và minh bạch, Ban tổ chức phối hợp với đơn vị điều hành giải đấu PPNA có hệ thống điểm trình Elo sắp xếp các VĐV ở các nội dung phong trào nhằm cân bằng, kịch tích nhất cho các trận đấu.

Giải đấu tạo sân chơi kết nối cộng đồng, nâng cao đời sống văn hóa – tinh thần cho người dân

Lần đầu tham dự giải đấu lớn, ông Tô Hồng Hải – nhóm Pickleball Hội người khuyết tật TP. Cần Thơ hào hứng: "Tôi đánh môn thể thao này cũng hơn 1 năm rồi, lúc đầu thì hơi khó nhưng quen rồi thì ham, thấy dễ và cũng tăng cường được sức khoẻ. Qua giải đấu mong muốn giao lưu thêm nhiều người, từ đó học hỏi thêm đàn anh, đàn chị để đánh tốt hơn mỗi ngày".

Đây được xem là giải đấu có quy mô lớn nhất khu vực ĐBSCL từ trước đến nay với nhiều nội dung thi đấu đa dạng từ chuyên nghiệp đến phong trào

Trong khuôn khổ giải đấu còn diễn ra nhiều chương trình bốc thăm may mắn với phần thưởng giá trị cao dành cho 100 khán giả check-in sớm nhất tại sân thi đấu trong thời gian diễn ra lễ khai mạc và bế mạc. Đây được xem là điểm nhấn nhằm tạo không khí sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến sân theo dõi và cổ vũ trực tiếp.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
Tag: Giải Pickleball lớn nhất ĐBSCL Giải Pickleball - Tranh cúp Nam Long thi đấu Pickleball
Tin liên quan

Giải Pickleball Việt Nam 2025: Khởi động hành trình chuyên nghiệp hóa
Giải Pickleball Việt Nam 2025: Khởi động hành trình chuyên nghiệp hóa

VOV.VN - Giải Pickleball Việt Nam - Cúp Hyundai Thành Công 2025 là giải đấu cấp quốc gia quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với bộ môn Pickleball tại Việt Nam sẽ diễn ra vào đầu tháng 7/2025 tại TP. Hồ Chí Minh.

Giải Pickleball Việt Nam 2025: Khởi động hành trình chuyên nghiệp hóa

Giải Pickleball Việt Nam 2025: Khởi động hành trình chuyên nghiệp hóa

VOV.VN - Giải Pickleball Việt Nam - Cúp Hyundai Thành Công 2025 là giải đấu cấp quốc gia quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với bộ môn Pickleball tại Việt Nam sẽ diễn ra vào đầu tháng 7/2025 tại TP. Hồ Chí Minh.

