Sôi động Giải bóng đá VOV 2026 chào mừng 95 năm thành lập Đoàn

Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2026), Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Giải bóng đá VOV 2026 với sự tham gia của 4 đội: Đoàn Thanh niên Đài TNVN, Tổng Công ty EMICO, Đoàn Thanh niên Hội Nhà báo Việt Nam và Đoàn Thanh niên VNPT-IT.

Ban Tổ chức triển khai giải đấu nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa đoàn viên, thanh niên các đơn vị. Đồng thời, giải góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần và phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích của tuổi trẻ.

Các đội bóng thi đấu sôi nổi, cống hiến nhiều trận cầu hấp dẫn trên tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng. Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao Cúp vô địch cho hai đội Tổng Công ty EMICO; trao giải Nhì cho Đoàn Thanh niên Đài TNVN; giải Ba thuộc về Đoàn Thanh niên VNPT-IT; giải Phong cách được trao cho Đoàn Thanh niên Hội Nhà báo Việt Nam.

Giải bóng đá VOV 2026 trở thành hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên, góp phần tăng cường sự phối hợp, gắn bó giữa các đơn vị, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên hướng tới hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.