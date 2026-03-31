VBA bắt tay FPT Play trong 5 mùa giải, nâng tầm bóng rổ Việt Nam

Mang chủ đề “Nơi tài năng vươn tầm huyền thoại - Inspiring A New Generation”, mùa giải VBA 2026 là lời khẳng định cho vai trò cầu nối giữa những thế hệ tiên phong đặt nền móng và lớp tài năng kế cận đang sẵn sàng bứt phá.

VBA 2026 tiếp tục duy trì thể thức thi đấu 5x5 sân nhà - sân khách, với sự góp mặt của 6 đội bóng gồm Hanoi Buffaloes, Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Ho Chi Minh City Wings, Saigon Heat và Cantho Catfish.

Song song đó, VBA cũng giới thiệu Draft Combine Series 2026 – chuỗi hoạt động tuyển chọn vận động viên quy mô lớn nhất từ trước đến nay, sẽ diễn ra qua 4 giai đoạn kéo dài từ 29/3 đến 14/4. Chuỗi hoạt động được kỳ vọng trở thành cánh cửa mở đường cho lớp tân binh mới, tiếp thêm động lực cho tương lai bóng rổ Việt Nam.

VBA 2026 tạo dấu ấn với việc công bố hợp tác chiến lược toàn diện cùng FPT Play. Theo đó, FPT Play không chỉ là đơn vị sản xuất và phát sóng tất cả các trận VBA trong 5 mùa giải liên tiếp (từ 2026 đến 2030), mà còn triển khai nhiều hoạt động đồng hành trên khắp cả nước, xuyên suốt trước, trong và sau mỗi mùa giải.

Đơn vị này cũng sẽ ứng dụng các công nghệ tương tác nhằm nâng cao trải nghiệm xem và gia tăng tính kết nối theo thời gian thực với VBA. Từ đó, người hâm mộ không chỉ theo dõi trận đấu mà còn có thể trực tiếp kết nối, chia sẻ cảm xúc cùng cộng đồng trên khắp cả nước thông qua các hoạt động như bình luận, bình chọn, dự đoán tỉ số, tham gia minigame trong lúc trận đấu diễn ra.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cho biết, với chiến lược trẻ hóa và đa dạng hóa nội dung, bóng rổ được xác định là một trong những ưu tiên của FPT Play trong mảng thể thao.

“Đồng hành cùng VBA, chúng tôi hướng đến mục tiêu xây dựng hệ sinh thái bóng rổ bền vững, sáng tạo, giàu tính kết nối với người hâm mộ; song song với việc ươm mầm nhiều tài năng bóng rổ trẻ Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước”.

Bên cạnh đó, VBA còn triển khai mô hình shoppertainment trên TikTok, tạo nên điểm chạm mới giữa bóng rổ, phong cách sống và cộng đồng người hâm mộ trẻ. Thông qua các buổi livestream mang đậm màu sắc thể thao và giải trí, người hâm mộ sẽ có cơ hội khám phá và sở hữu các dòng sản phẩm chính hãng của VBA, áo đấu câu lạc bộ, phụ kiện cùng những sản phẩm hợp tác giới hạn.

Dịp này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Grab Việt Nam và VBA cũng hợp tác tiếp sức cho tài năng trẻ trên hành trình chinh phục giấc mơ bóng rổ. Điểm nhấn là Hội trại Bóng rổ Sinh viên mùa hè – sân chơi thể thao quy mô toàn quốc dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Phát biểu về mùa giải mới, ông Trần Chu Sa, Giám đốc điều hành VBA cho biết, VBA 2026 không chỉ đánh dấu sự trở lại của một mùa giải bóng rổ chuyên nghiệp, mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới, nơi bóng rổ được định vị là trung tâm kết nối giữa thể thao đỉnh cao, giải trí hiện đại, trải nghiệm tiêu dùng năng động và các giá trị cộng đồng bền vững.

“Với định hướng mới và sự đồng hành của các đối tác, chúng tôi tin tưởng VBA sẽ tiếp tục tạo nên những dấu ấn tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển dài hạn của bóng rổ Việt Nam", ông Trần Chu Sa nhấn mạnh.