Tích cực phòng chống Covid-19, sao NBA rửa tay 57 lần một ngày

Dịch Covid-19 đang lan rộng tại nước Mỹ và các VĐV môn bóng rổ đang thi đấu tại NBA cũng không nằm ngoài "vòng xoáy" này. Theo thông tin, 2 VĐV thi đấu tại NBA đã mắc Covid-19, đó là Rudy Gobert và người đồng đội Donovan Mitchell của đội Utah Jazz. Điều đó khiến người chịu trách nhiệm giải đấu Adam Silver đã đưa ra quyết định hoãn mùa giải NBA 2019/20 ít nhất 1 tháng.



Chứng kiến sự lây lan đặc biệt nguy hiểm của Covid-19, trung phong của Boston Celtics - Enes Kanter thể hiện sự cẩn trọng tới mức hài hước. Trên Twitter cá nhân cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ anh rửa tay tới 57 lần một ngày. Cùng với thông điệp ấy, Kanter còn đăng kèm một hình động với một cảnh trong phim Kẻ hủy diệt.





Me after washing my hands for 20 seconds 57 times in one day pic.twitter.com/VG4fnI23Vy