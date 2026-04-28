U17 Việt Nam đối đầu dàn cầu thủ nhập tịch khi tranh vé dự World Cup

Thứ Ba, 10:00, 28/04/2026
VOV.VN - Tại VCK U17 châu Á 2026 (giải đấu tranh suất dự U17 World Cup), U17 Việt Nam sẽ chạm trán những cầu thủ nhập tịch của U17 UAE.

Tại VCK U17 châu Á 2026 (giải đấu tranh suất dự U17 World Cup), U17 Việt Nam ở cùng bảng với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen.

u17 viet nam doi dau dan cau thu nhap tich khi tranh ve du world cup hinh anh 1
Jayden Adetiba (số 15) trong thành phần U17 UAE thi đấu VCK U17 châu Á 2025. (Ảnh: AFC). 

VCK U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 22/5 tại Saudi Arabia dự kiến với sự tham dự của 16 đội, được chia thành 4 bảng. Giải đấu này cũng được FIFA và AFC xét suất tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Theo phân bổ của FIFA, bóng đá châu Á có tổng cộng 9 suất dự U17 World Cup 2026, bao gồm cả chủ nhà Qatar. 2 đội nhất nhì mỗi bảng (giành vé vào tứ kết) sẽ đoạt vé đến World Cup. Trong trường hợp Qatar vượt qua vòng bảng, đội xếp thứ ba tốt nhất sẽ giành vé dự U17 World Cup 2026.

Trong các đối thủ của U17 Việt Nam, ngoài U17 Hàn Quốc được đánh giá cao nhất, U17 UAE cũng được đánh giá cao. Đội bóng này có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với những chuyến tập huấn quanh năm.

Đáng chú ý, trong thành phần U17 UAE tham dự giải đấu năm nay có hai cầu thủ nhập tịch là thủ môn Josh Bentley và tiền đạo Jayden Adetiba. Cả hai đều không có gốc gác UAE nhưng được sinh ra và có thời gian sinh sống ở UAE khi còn nhỏ nên đủ điều kiện ra sân cho U17 UAE.

Jayden Adetiba sinh năm 2009, gia nhập lò đào tạo trẻ của Arsenal từ năm 9 tuổi và đã có những đóng góp nhất định cho các đội trẻ của CLB danh tiếng này. Năm ngoái khi ở tuổi 16, Adetiba cũng đã góp mặt trong thành phần U17 UAE đấu U17 Việt Nam ở giải U17 châu Á 2025. Chính Adetiba là người kiến tạo nên bàn thắng, giúp U17 UAE hòa U17 Việt Nam 1-1 và giành vé dự U17 World Cup 2025.

Trong khi đó, Josh Bentley là thủ môn thuộc biên chế U18 Ipswich ở giải bóng đá Anh. Thủ thành này có chiều cao gần 1m90 và là em của Dan Bentley, thủ môn dự bị của Wolves, đội bóng vừa xuống hạng tại giải Ngoại hạng Anh. Trong chuyến tập huấn mới đây, Josh Bentley đã được ra sân thi đấu trọn vẹn 2 trận cho U17 UAE.

Theo lịch, trận đấu U17 UAE gặp U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra lúc 0h ngày 14/5/2026.

PV/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam
Tin liên quan

U17 Việt Nam mang cúp vô địch U17 Đông Nam Á 2026 về nước
U17 Việt Nam mang cúp vô địch U17 Đông Nam Á 2026 về nước

VOV.VN - Tối 26/4, U17 Việt Nam đã trở về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ sau khi giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia.

U17 châu Á có thay đổi lớn, cơ hội dự World Cup của U17 Việt Nam bị ảnh hưởng
U17 châu Á có thay đổi lớn, cơ hội dự World Cup của U17 Việt Nam bị ảnh hưởng

VOV.VN - VCK U17 châu Á 2026 có thay đổi lớn khi U17 Triều Tiên rất nhiều khả năng rút lui. Điều này sẽ có thể ảnh hưởng đến cơ hội giành vé dự U17 World Cup 2026 của U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam bận rộn sau chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026
U17 Việt Nam bận rộn sau chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026

VOV.VN - Sau chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland tiếp tục bắt tay vào tập luyên, chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á 2026.

