中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

U17 Việt Nam hội quân, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục giải Đông Nam Á

Thứ Sáu, 11:00, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nằm trong kế hoạch chuẩn bị tham dự giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam đã hội quân trở lại và chính thức bước vào tập luyện từ ngày 1/4 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Ở đợt tập trung lần này của U17 Việt Nam, HLV Cristiano Roland tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung đã thi đấu ấn tượng tại Vòng loại U17 châu Á 2026. Với thành tích 5 trận toàn thắng, ghi tới 30 bàn và không để thủng lưới, U17 Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng C, qua đó đoạt vé tham dự VCK U17 châu Á 2026.

u17 viet nam hoi quan, san sang buoc vao hanh trinh chinh phuc giai Dong nam A hinh anh 1
Đội tuyển U17 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026. (Ảnh: VFF)

Bên cạnh lực lượng chủ chốt, danh sách tập trung cũng ghi nhận sự trở lại của một số gương mặt đáng chú ý như Đậu Quang Hưng, Nguyễn Lê Quang Khôi và Trần Ngọc Sơn. Trong đó, Quang Hưng từng góp mặt tại VCK U17 châu Á 2025, còn Ngọc Sơn và Quang Khôi đã tích lũy kinh nghiệm quốc tế khi tham dự giải U16 quốc tế CFA Team China 2025.

Ngoài ra, đội tuyển cũng chào đón các nhân tố mới gồm Vũ Đức Huy (CLB Công an Hà Nội), Phùng Quang Danh (Thể Công Viettel) và Tạ Đình Phong (Đà Nẵng), góp phần gia tăng chiều sâu đội hình.

u17 viet nam hoi quan, san sang buoc vao hanh trinh chinh phuc giai Dong nam A hinh anh 2
Danh sách cầu thủ tập trung đợt 1 chuẩn bị tham dự giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026. 

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ duy trì tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến hết ngày 10/4, trước khi lên đường sang Indonesia tham dự giải đấu.

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Malaysia và Timor Leste. Sự hiện diện của hai đối thủ giàu duyên nợ là Indonesia và Malaysia khiến cục diện bảng đấu được dự báo sẽ rất cạnh tranh và khó lường. U17 Indonesia có lợi thế sân nhà, trong khi U17 Malaysia luôn là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ở các bảng đấu còn lại, bảng B gồm Thái Lan, Lào, Myanmar và Philippines; bảng C có sự góp mặt của Australia, Campuchia, Singapore và Brunei. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Ba đội đứng đầu mỗi bảng cùng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết, đồng nghĩa với việc mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quyết định.

Theo lịch thi đấu, giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 23/4/2026 tại Indonesia, trên hai sân vận động Gelora Joko Samudro (Gresik) và Gelora Delta (Sidoarjo). U17 Việt Nam sẽ ra quân gặp U17 Malaysia vào ngày 13/4.

Không chỉ là sân chơi khu vực, giải đấu còn đóng vai trò bước đệm quan trọng hướng tới Vòng chung kết U17 châu Á 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Saudi Arabia. Đây sẽ là cơ hội để ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện đội hình, thử nghiệm nhân sự và giúp các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

u17 viet nam hoi quan, san sang buoc vao hanh trinh chinh phuc giai Dong nam A hinh anh 3
Lịch thi đấu giải U17 Đông Nam Á 2026
PV/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

U17 nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan tại giải đấu xác định suất dự World Cup

VOV.VN - U17 nữ Việt Nam sẽ có những trận đấu đáng chờ đợi khi gặp Thái Lan và Trung Quốc để cạnh tranh tấm vé dự World Cup.

U17 nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan tại giải đấu xác định suất dự World Cup

U17 nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan tại giải đấu xác định suất dự World Cup

VOV.VN - U17 nữ Việt Nam sẽ có những trận đấu đáng chờ đợi khi gặp Thái Lan và Trung Quốc để cạnh tranh tấm vé dự World Cup.

U17 Việt Nam gặp thử thách lớn trong hành trình giành vé dự World Cup

VOV.VN - U17 Việt Nam đối diện với thử thách không nhỏ trong việc cạnh tranh giành vé dự VCK U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam gặp thử thách lớn trong hành trình giành vé dự World Cup

U17 Việt Nam gặp thử thách lớn trong hành trình giành vé dự World Cup

VOV.VN - U17 Việt Nam đối diện với thử thách không nhỏ trong việc cạnh tranh giành vé dự VCK U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam nhận nguồn động lực lớn trên hành trình săn vé dự World Cup

VOV.VN - U17 Việt Nam nhận nguồn động lực lớn từ LĐBĐVN trên hành trình săn vé dự World Cup.

U17 Việt Nam nhận nguồn động lực lớn trên hành trình săn vé dự World Cup

U17 Việt Nam nhận nguồn động lực lớn trên hành trình săn vé dự World Cup

VOV.VN - U17 Việt Nam nhận nguồn động lực lớn từ LĐBĐVN trên hành trình săn vé dự World Cup.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá