U17 Việt Nam hội quân, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục giải Đông Nam Á

Ở đợt tập trung lần này của U17 Việt Nam, HLV Cristiano Roland tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung đã thi đấu ấn tượng tại Vòng loại U17 châu Á 2026. Với thành tích 5 trận toàn thắng, ghi tới 30 bàn và không để thủng lưới, U17 Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng C, qua đó đoạt vé tham dự VCK U17 châu Á 2026.

Đội tuyển U17 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026. (Ảnh: VFF)

Bên cạnh lực lượng chủ chốt, danh sách tập trung cũng ghi nhận sự trở lại của một số gương mặt đáng chú ý như Đậu Quang Hưng, Nguyễn Lê Quang Khôi và Trần Ngọc Sơn. Trong đó, Quang Hưng từng góp mặt tại VCK U17 châu Á 2025, còn Ngọc Sơn và Quang Khôi đã tích lũy kinh nghiệm quốc tế khi tham dự giải U16 quốc tế CFA Team China 2025.

Ngoài ra, đội tuyển cũng chào đón các nhân tố mới gồm Vũ Đức Huy (CLB Công an Hà Nội), Phùng Quang Danh (Thể Công Viettel) và Tạ Đình Phong (Đà Nẵng), góp phần gia tăng chiều sâu đội hình.

Danh sách cầu thủ tập trung đợt 1 chuẩn bị tham dự giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ duy trì tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến hết ngày 10/4, trước khi lên đường sang Indonesia tham dự giải đấu.

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Malaysia và Timor Leste. Sự hiện diện của hai đối thủ giàu duyên nợ là Indonesia và Malaysia khiến cục diện bảng đấu được dự báo sẽ rất cạnh tranh và khó lường. U17 Indonesia có lợi thế sân nhà, trong khi U17 Malaysia luôn là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ở các bảng đấu còn lại, bảng B gồm Thái Lan, Lào, Myanmar và Philippines; bảng C có sự góp mặt của Australia, Campuchia, Singapore và Brunei. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Ba đội đứng đầu mỗi bảng cùng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết, đồng nghĩa với việc mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quyết định.

Theo lịch thi đấu, giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 23/4/2026 tại Indonesia, trên hai sân vận động Gelora Joko Samudro (Gresik) và Gelora Delta (Sidoarjo). U17 Việt Nam sẽ ra quân gặp U17 Malaysia vào ngày 13/4.

Không chỉ là sân chơi khu vực, giải đấu còn đóng vai trò bước đệm quan trọng hướng tới Vòng chung kết U17 châu Á 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Saudi Arabia. Đây sẽ là cơ hội để ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện đội hình, thử nghiệm nhân sự và giúp các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Lịch thi đấu giải U17 Đông Nam Á 2026