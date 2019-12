Vinh danh các HLV, VĐV CAND đạt thành tích cao tại SEA Games 30

Chiều 16/12, Bộ Công an tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên thể thao Công an nhân dân đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30 ở Philippines.



Tham dự buổi lễ có Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn và nhiều lãnh đạo các đơn vị có liên quan.



Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ tuyên dương, khen thưởng các HLV, VĐV Công an nhân dân đạt thành tích cao ở SEA Games 30.

SEA Games 30 là kỳ đại hội thành công của thể thao Việt Nam khi các VĐV đạt được 98 HCV, 85 HCB và 105 HCĐ. Thể thao Công an nhân dân đóng góp 7 vận động viên và tất cả đều giành huy chương.



Các VĐV thuộc lực lượng Công an nhân dân được khen thưởng vì đạt thành tích cao ở SEA Games 30 gồm có: Nguyễn Văn Quyết (HCV đồng đội môn đấu kiếm), Hà Thị Nga (HCV môn Judo), Phạm Vũ Nam (HCB môn Judo), Lưu Thị Thanh Nhàn (HCB đồng đội môn đấu kiếm), Đặng Hồng Sơn (HCĐ môn Karate), Sái Công Nguyên (HĐC môn Karate), Nguyễn Văn Hải (HCĐ môn Karate).



Bộ Công an đánh giá các VĐV đã nỗ lực thi đấu với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng vì màu cờ sắc áo của Thể thao CAND nói riêng và Thể thao Việt Nam nói chung. Những thành tích mà các VĐV CAND đạt được ở SEA Games 30 rất đáng ghi nhận và là bước chạy đà để chuẩn bị cho Olympic 2020 cũng như soát lực lượng cho SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam năm 2021.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an nói: "Tôi chân thành cảm ơn Bộ VHTTDL, các đơn vị chức năng tạo điều kiện phối hợp, giúp đỡ các VĐV thi đấu đạt được thành tích cao trong thời gian qua.



Thay mặt Đảng ủy công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi xin chúc Đoàn thể thao Việt Nam nói chung, đoàn thể thao CAND nói riêng tiếp tục đạt thành tích cao ở các giải đấu sắp tới để giành vinh quang về cho đất nước".



VĐV Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại lễ tuyên dương, khen thưởng các HLV, VĐV Công an nhân dân đạt thành tích cao ở SEA Games 30.

Phát biểu thay mặt các vận động viên và huấn luyện viên, kiếm thủ Nguyễn Văn Quyết gửi lời cảm ơn Bộ Công an, Tổng cục TDTT và các đơn vị liên quan đã quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất, đồng thời khẳng định quyết tâm tập luyện, thi đấu để tiếp tục giành thành tích cao ở các giải quốc gia, hướng tới việc tham dự Olympic 2020 và SEA Games 31.



Một số hình ảnh tại lễ tuyên dương, khen thưởng các HLV, VĐV Công an nhân dân đạt thành tích cao ở SEA Games 30: