Vòng 17 V-League 2025/2026: Lạch Tray “rực lửa”, Pleiku chờ cú lật đổ

Sau 16 vòng đấu, cục diện V-League 2025/2026 đang dần định hình với cuộc đua vô địch, top 3 và trụ hạng đều diễn ra đầy căng thẳng. Trên đỉnh bảng, CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) vẫn thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc khi dẫn đầu với 41 điểm, tạo ra khoảng cách tương đối an toàn với nhóm bám đuổi.

Ngay phía sau, Thể Công Viettel với 34 điểm vẫn duy trì áp lực không nhỏ, trong khi cuộc chiến cho vị trí top 3 trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự góp mặt của Ninh Bình FC, Hà Nội FC và Công an TP.HCM.

Lạch Tray căng như dây đàn, Pleiku sẵn sàng tạo địa chấn

Trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội FC trên sân vận động Lạch Tray hứa hẹn là một trong những màn so tài hấp dẫn nhất vòng đấu. Đây là bài kiểm tra bản lĩnh cho đội bóng Thủ đô áo tím trong hành trình trở lại cuộc đua vô địch.

Hà Nội FC có cơ hội lớn để vươn lên top 3 trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026.

Sau giai đoạn đầu mùa chệch choạc, Hà Nội FC đang dần tìm lại hình ảnh quen thuộc với lối chơi kiểm soát bóng, tổ chức tấn công đa dạng và sự tỏa sáng của các cá nhân. Chiến thắng 3-0 trước SLNA ở vòng trước cho thấy đoàn quân của HLV Harry Kewll đang vào guồng, đặc biệt khi những nhân tố như Hoàng Hên hay Văn Quyết tạo ra sự khác biệt.

Tuy nhiên, Lạch Tray chưa bao giờ là điểm đến dễ chịu. Hải Phòng dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm luôn là tập thể giàu năng lượng, chơi bóng máu lửa và đặc biệt nguy hiểm khi được tiếp lửa từ khán đài. Dù phong độ thiếu ổn định, đội bóng đất Cảng vẫn đủ khả năng gây khó cho bất kỳ đối thủ nào.

Việc thiếu vắng Phạm Trung Hiếu do án treo giò phần nào ảnh hưởng đến sức mạnh của Hải Phòng, nhưng bù lại, tinh thần chiến đấu và lợi thế sân nhà có thể giúp họ tạo ra thế trận cân bằng. Nếu tận dụng tốt cơ hội, đội chủ sân Lạch Tray hoàn toàn có thể giữ lại điểm số, thậm chí tạo nên bất ngờ.

Đáng chú ý, đây còn là trận đấu mang ý nghĩa cực lớn với Hà Nội FC trong cuộc đua top 3. Nếu giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng, đồng thời Ninh Bình FC sảy chân trên sân Pleiku, đội bóng Thủ đô sẽ vượt mặt đối thủ trực tiếp để chen chân vào nhóm đầu bảng xếp hạng. Điều đó khiến áp lực lẫn động lực dành cho Hà Nội FC càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, tại Pleiku, cuộc đối đầu giữa HAGL và Ninh Bình FC lại mang màu sắc hoàn toàn khác. Đây là trận đấu của hai đội bóng đang ở những trạng thái trái ngược: một bên tìm kiếm sự ổn định, một bên khát khao trở lại mạch chiến thắng.

Ninh Bình FC từng là hiện tượng của mùa giải, nhưng những cú sảy chân gần đây, đặc biệt là thất bại trước CLB CAHN, khiến họ đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch. Thêm vào đó, việc thiếu vắng tiền đạo Imoh Friday ở trận đấu tới đây với HAGL do án treo giò sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức tấn công của đội bóng này.

HLV Vũ Tiến Thành có dịp tái ngộ HAGL.

Ở chiều ngược lại, HAGL vẫn đang loay hoay với sự thiếu ổn định. Trận hòa 3-3 đầy kịch tính trước Đà Nẵng ở vòng trước cho thấy họ có khả năng tạo đột biến, nhưng cũng bộc lộ nhiều vấn đề nơi hàng thủ. Việc thiếu vắng Gia Bảo càng khiến đội chủ sân Pleiku gặp khó trong việc duy trì sự cân bằng.

Trong trận lượt đi tại Ninh Bình, HAGL đã gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ với tỉ số 2-1. Đó là trận đấu mà đội bóng phố Núi chơi phòng ngự phản công rất khoa học. Ở lần tái đấu này, HAGL được dự đoán sẽ gặp khó khăn, khi huấn luyện viên trưởng của Ninh Bình là ông Vũ Tiến Thành, người rất hiểu đội bóng phố Núi.

Cuộc chiến ở hai đầu bảng xếp hạng

Bên cạnh hai trận cầu tâm điểm, vòng 17 còn chứng kiến nhiều cặp đấu đáng chú ý khác, ảnh hưởng trực tiếp đến cả cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng.

Trên sân Hàng Đẫy, CLB CAHN tiếp đón Đà Nẵng trong trận đấu được ví như “đỉnh - đáy”. Xét về mọi mặt, đội chủ nhà vượt trội hoàn toàn, từ lực lượng, phong độ đến lợi thế sân bãi.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking, CLB CAHN đang thể hiện lối chơi cân bằng, kỷ luật và hiệu quả. Họ không cần quá bùng nổ, nhưng luôn biết cách kiểm soát trận đấu và tận dụng cơ hội đúng thời điểm. Chiến thắng trước chính Đà Nẵng ở trận đá bù vòng 13 càng củng cố niềm tin cho đội bóng ngành công an.

Tuy nhiên, Đà Nẵng không phải là đối thủ dễ bị khuất phục. Dù đang nằm ở nhóm cuối bảng, đội bóng sông Hàn đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt với chuỗi 3 trận bất bại trước trận thua CLB CAHN ở trận đá bù vòng 13. Tinh thần chiến đấu và khả năng gây bất ngờ của họ có thể tạo ra một trận đấu khó lường.

Ở sân Vinh, CLB SLNA đối đầu Thể Công Viettel trong trận đấu mang tính thử thách cho cả hai. Thể Công Viettel đang bám đuổi ngôi đầu và không được phép sảy chân, trong khi SLNA cần điểm để duy trì khoảng cách với nhóm nguy hiểm.

Dù bị đánh giá thấp hơn, SLNA từng gây sốc khi thắng Thể Công Viettel 4-1 ở lượt đi. Trở về sân nhà, với tinh thần chiến đấu cao, họ hoàn toàn có thể tái hiện một kịch bản khó lường.

Trên sân Hà Tĩnh, đội bóng Núi Hồng sẽ có màn tiếp đón Nam Định. Đội khách đang có chuỗi phong độ tốt, nhưng việc thiếu vắng trung vệ trụ cột Lucas Alves vì án treo giò sẽ là bài toán lớn cho hàng thủ. Đây có thể là cơ hội để Hà Tĩnh khai thác và giành điểm.

Ở các cặp đấu còn lại, PVF-CAND gặp TP.HCM, trong khi Thanh Hóa chạm trán Công an TP.HCM. Đây đều là những trận đấu khó đoán khi các đội bóng có thực lực khá cân bằng và đều cần điểm cho mục tiêu riêng.

