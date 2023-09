Xem trực tiếp Olympic Việt Nam vs Olympic Mông Cổ ở kênh nào?

Theo lịch thi đấu và trực tiếp ASIAD 19 hôm nay 19/9, Olympic Việt Nam vs Olympic Mông Cổ so tài vào lúc 15h. Do chưa có đài nào ở Việt Nam có bản quyền nên không thể xem trực tiếp Olympic Việt Nam vs Olympic Mông Cổ trên bất cứ kênh truyền hình nào. Tuy nhiên, người hâm mộ có thể theo dõi diễn biến của trận đấu trên VOV.VN.

Ở ASIAD 19, Olympic Việt Nam nằm tại bảng C cùng với Saudi Arabia, Iran và Mông Cổ. Ban tổ chức sẽ lấy 2 đội nhất nhì của 6 bảng và 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8 nên dù nằm ở bảng tử thần nên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có cơ hội đi tiếp.

Olympic Việt Nam chuẩn bị rất kỹ cho ASIAD 19.

Chia sẻ với truyền thông khi được hỏi về chiến thuật ở ASIAD 19, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Chắc chắn chúng tôi chơi kiểm soát bóng, giống như ĐT Việt Nam bây giờ đang hướng tới lối chơi đó. Tôi nghĩ cách chơi đó phù hợp với bóng đá Việt Nam, xét về thể chất cũng như năng lực chuyên môn. Chỉ bằng cách đó, ta mới khắc phục được điểm yếu về hình thể”.

Đánh giá về các đối thủ, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, không trận đấu nào tại ASIAD là dễ dàng và đặc biệt trận ra quân luôn rất khó khăn. Tuy nhiên, ban huấn luyện Olympic Việt Nam không lo lắng về vấn đề chuyên môn.

Về sự chuẩn bị của các học trò, ông Tuấn cho biết: “Các cầu thủ đang có trạng thái tốt, sung sức và tinh thần thoải mái. Ngoài vấn đề chuyên môn, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ về mặt tâm lý, từ các giải đấu trước cũng như các cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á trở về. Chúng tôi chỉ xác định lại trạng thái và mục đích của giải đấu này với các cầu thủ”.

Trận đấu giữa Olympic Việt Nam vs Olympic Mông Cổ diễn ra vào lúc 15h chiều nay 19/9. Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.