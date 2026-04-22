4.000 tấn lươn “quá lứa” vì giá thấp khiến người nuôi lươn Cần Thơ điêu đứng



Những năm trước, nông dân ở ĐBSCL vô cùng phấn khởi khi có thu nhập cao từ nuôi lươn, bởi giá lươn xuất bán thấp nhất cũng từ 74.000 - 75.000 đồng/kg, có lúc tăng lên từ 90.000- 125.000 đồng/kg. Tuy nhiên, từ sau tết Nguyên đán năm 2026 đến nay, giá lươn thương phẩm giảm mạnh tại ĐBSCL khiến người nuôi gặp nhiều khó khăn.

Người nuôi lươn ở thành phố Cần Thơ đang gặp khó về đầu ra

Anh Đào Chí Linh- Giám đốc HTX nuôi lươn Thịnh Phát ở xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ cho biết, với hơn 30 thành viên nuôi lươn, mỗi năm HTX cung cấp cho thị trường hơn 200 tấn lươn thương phẩm. Tuy nhiên hiện nay người nuôi lươn nói chung đang gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ.

“Lươn nuôi rớt giá mạnh do cung vượt cầu, cùng với giá xăng dầu có tăng, nên các DN muốn mua bắt buộc nó phải ép lái, ép giá để giảm chi phí cho đầu ra. Bên cạnh đó, thức ăn nuôi lươn mỗi tháng tăng tới 3 lần, nhưng giá lươn ngày càng giảm. Hiện tại lươn nuôi loại chất lượng cao chỉ tầm 38.000 - 40.000 đồng/kg”, anh Linh chia sẻ.

Giá lươn thịt giảm mạnh trong khi các khoản chi phí nuôi lươn tăng nên người nuôi lươn thua lỗ

Những năm gần đây phong trào nuôi lươn ở thành phố Cần Thơ (bao gồm thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng trước đây) phát triển nhanh, chủ yếu với hình thức nuôi lươn không bùn. Phương thức nuôi là dùng bể lót bạt hoặc bể xi măng và thức ăn viên. Do mô hình này phù hợp với hộ ít đất sản xuất, bên cạnh đó lươn lại là loài dễ nuôi, tỷ lệ hao hụt ít, giá bán ổn định trong thời gian dài nên người dân lựa chọn nuôi để phát triển kinh tế gia đình.

Sau khi nuôi được từ 6-8 tháng, lươn có thể xuất bán. Việc người dân tự phát nuôi và cung cấp sản lượng lớn trong khi đầu ra chưa được tổ chức đồng bộ, đang tạo áp lực lớn cho thị trường tiêu thụ dẫn đến tình trạng tồn đọng như hiện nay.

Số lượng lớn lươn bị neo lại rơi vào tình trạng "quá lứa"

Hiện lươn loại 1 (4 - 5 con/kg) chỉ có giá trên dưới 40.000 đồng/kg, thấp hơn rất nhiều so với những năm trước. Điều này khiến một số lượng lớn lươn bị neo lại rơi vào tình trạng "quá lứa". Điều đáng nói, theo nhu cầu thị trường khi lươn "quá lứa" có trọng lượng càng lớn thì giá trị càng giảm. Bên cạnh đó, việc "neo lươn" kéo dài khiến chi phí thức ăn, điện, nước… càng tăng, khiến rủi ro tài chính ngày càng lớn. Nhiều hộ quyết định bán tháo lươn đợt nuôi này, sau đó "treo ao" không nuôi tiếp.

“Gia đình nuôi 5.000 con lươn, nuôi trong 8 tháng lươn đạt trọng lượng 4 con/kg. Đợt trước, lươn nuôi khi xuất ao có giá 80.000 đồng/kg, nhưng giờ giá lươn có 40.000 đồng/kg, 40.000 nên nuôi lươn không có lãi, gia đình quyết định nghỉ nuôi”, bà Nguyễn Thu Nga ở khu vực 4, phường An Bình cho biết.

Hiện thành phố Cần Thơ có khoảng 1.900 hộ nuôi với tổng diện tích hơn 18 ha. Bà con nông dân nuôi lươn không bùn ở quy mô nông hộ, diện tích trung bình dưới 200m2 và mật độ nuôi dao động 250-500 con/m2.

Hội Nông dân thành phố Cần Thơ cho biết, theo số liệu tổng hợp từ Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường báo cáo, hiện nay trên địa bàn còn tồn đọng hàng ngàn tấn lươn thương phẩm chưa tiêu thụ được. Nhiều hộ nuôi đã đến thời điểm xuất bán, tuy nhiên việc tiêu thụ gặp khó khăn nên lươn đang có biểu hiện quá lứa. Tình trạng tồn đọng được ghi nhận tập trung nhiều tại các xã, phường thuộc tỉnh Hậu Giang trước đây.

Nhiều hộ nuôi lươn ở Cần Thơ quyết định "treo ao" vì giá bán hiện quá thấp

Trước thực tế này, trong cuộc làm việc gần đây, ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ đã đề xuất UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo các sở, ngành liên quan có giải pháp hỗ trợ người nuôi lươn.

“Hiện nay, sản lượng lươn nuôi của nông dân đang nuôi tồn đọng rất lớn. Toàn thành phố hiện nay tồn khoảng 4.000 tấn lươn đang có biểu hiện quá lứa. Trong đó các xã, phường có sản lượng nhiều như xã Vị Thủy, phường Long Phú 1, Vĩnh Thuận Đông, Lương Tâm, Long Bình, Tân Thạnh, Tân Long, Vĩnh Lợi, Vĩnh Viễn, Vĩnh Tường. Hội cũng đã đề xuất với UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo các Sở, ngành kết nối các đơn vị tiêu thụ, giới thiệu cho Hội Nông dân mời các đơn vị tiêu thụ xuống hỗ trợ cho nông dân tiêu thụ lươn”, ông Sử đề xuất.

Về phía Hội Nông dân thành phố Cần Thơ cũng đang thực hiện chuyến khảo sát thực tế, đối với các hộ nuôi lươn trên địa bàn đang gặp khó khăn về đầu ra, nhằm tìm hiểu chính xác thực trạng, nguyên nhân khiến lươn bị tồn đọng trong nhiều tháng qua, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân… qua đó, phối hợp với báo đài tuyên truyền, kêu gọi các đơn vị thu mua tiếp người nuôi lươn.