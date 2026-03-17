Bán xăng dầu cao hơn giá tối đa quy định, 1 doanh nghiệp bị xử phạt 35 triệu đồng

Thứ Ba, 17:28, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Doanh nghiệp đã bị xử phạt 35 triệu đồng đối với hành vi bán xăng dầu cao hơn mức tối đa của khung giá do Nhà nước ban hành. Đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc doanh nghiệp trả lại cho khách hàng toàn bộ số tiền chênh lệch.

Cục Quản lý và Phát triển thị trưởng trong nước cho biết, ngày 12/3/2026, Đội Quản lý thị trường số 7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tiếp nhận phản ánh của người dân về việc 1 cửa hàng xăng dầu có dấu hiệu bán cao hơn giá do Bộ Công Thương công bố.

Đội QLTT số 7 Kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu số 1 - Công ty CP Phát triển và thương mại Lĩnh Lương

Cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 7 đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin tại Cửa hàng xăng dầu số 1 - Công ty CP Phát triển và thương mại Lĩnh Lương, địa chỉ: Đường 21B, xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình. Qua công tác nắm tình hình và kiểm tra thực tế tại Cửa hàng xăng dầu số 1, Đội Quản lý thị trường số 7 đã phát hiện cửa hàng có hành vi bán xăng dầu với mức giá bán cao hơn mức tối đa của khung giá, do Nhà nước ban hành theo đúng phản ánh của người dân.

Ngày 13/3, Đội Quản lý thị trường số 7 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư phát triển và thương mại Lĩnh Lương về hành vi vi phạm nói trên, với số tiền phạt 35 triệu đồng. Đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc doanh nghiệp trả lại cho khách hàng toàn bộ số tiền chênh lệch do bán cao hơn mức giá quy định.

Qua vụ việc cho thấy, thông tin phản ánh, cung cấp từ người dân có vai trò rất quan trọng, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Kiểm tra kinh doanh xăng dầu ở Hà Nội, phát hiện một trường hợp vi phạm

VOV.VN - Trước bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng (LPG). Qua giám sát, cơ quan chức năng phát hiện một trường hợp vi phạm và xử lý phản ánh của người dân về tình trạng phục vụ tại cửa hàng xăng dầu.

Thủ tướng: Không để cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng bán hàng không có lý do
Nhiều cửa hàng xăng dầu ở Đồng Tháp bán cầm chừng khi dầu tăng giá
Yêu cầu chính quyền từ cấp xã giám sát hoạt động cửa hàng xăng dầu
