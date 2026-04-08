Chứng khoán bùng nổ sau thông tin nâng hạng và hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Rạng sáng nay 8/4 theo giờ Việt Nam, FTSE Russell đã công bố kết quả rà soát giữa kỳ trong khuôn khổ kỳ đánh giá phân loại thị trường chứng khoán tháng 3/2026. Thông báo của FTSE Russell ghi nhận những tiến triển quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với nội dung về việc tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua công ty chứng khoán toàn cầu; đồng thời, chính thức xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng Việt Nam từ Thị trường Cận biên (Frontier Market) lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging Market) đã được công bố vào tháng 10/2025.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Chỉ số của FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp. Việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE chính thức triển khai từ thứ Hai, ngày 21/9/2026.

Thị trường chứng khoán Việt Nam phủ sắc xanh tím sau loạt tin tốt

Cùng với đó, nỗi lo đè nặng nhà đầu tư trong hơn 1 tháng qua là xung đột Trung Đông bất ngờ được tạm thời giải tỏa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý tạm ngừng các cuộc tấn công vào Iran trong vòng hai tuần và Iran đồng ý cho phép đi lại an toàn qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn. Thông tin này đã giúp giá dầu thô giảm mạnh xuống dưới 100 USD/thùng, qua đó giúp nỗi lo về cuộc khủng hoảng năng lượng được giảm bớt.

Việc cùng lúc nhận được loạt thông tin tốt đã giúp tâm lý nhà đầu tư hứng khởi trong phiên giao dịch sáng nay 8/4. Ngay tại đợt khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO), dòng tiền ồ ạt đổ vào diện rộng đã kéo mặt bằng giá cổ phiếu bứt phá đồng loạt. Có thời điểm, chỉ số VN-Index tăng vọt hơn 70 điểm, vượt mốc 1.750 điểm, mức cao nhất trong nhiều tuần trở lại đây. Các chỉ số chính theo đó tăng vọt ngay khi mở cửa và duy trì đà tăng tốt trong suốt phiên sáng, dù VN-Index có lúc gặp chút rung lắc do tác động từ một vài mã trụ.

Tính đến 9h30, VN-Index vẫn duy trì đà tăng mạnh với mức tăng 41,25 điểm (+2,5%) lên 1.718 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 4,86 điểm (+2%) lên 251 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 2 điểm (+1,6%) lên 127 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tích cực khi ghi nhận hơn 500 mã tăng giá, áp đảo hoàn toàn so với hơn 50 mã giảm, phần còn lại giữ tham chiếu.

Đáng chú ý, rổ VN30 - đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận trạng thái tăng điểm đồng thuận khi toàn bộ 30 mã đều giao dịch trong sắc xanh. Nhờ đó, chỉ số VN30-Index tăng gần 50 điểm lên 1.887 điểm, đóng vai trò dẫn dắt chính cho toàn thị trường.

Chốt phiên giao dịch sáng nay 8/4, trên sàn HOSE, chỉ số VN-Index tăng 58,66 điểm (3,5%) lên mức 1.736,2 điểm với 288 mã tăng (4 mã tăng trần), 41 mã giảm.

Trong rổ VN30, chỉ số VN30 chốt phiên giao dịch sáng nay tăng 69,22 điểm (3,76%) lên mức 1.910,18 điểm với cả 30/30 mã tăng.

Trên sàn HNX, đóng cửa phiên giao dịch sáng 8/4 chỉ số HNX-Index tăng 5,10 điểm (2,06%) lên mức 251,8 điểm với 100 mã tăng, 36 mã giảm.